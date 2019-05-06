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YSK'nin İstanbul seçimleriyle ilgili kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

MHP Başkanlık Divanı: - "MHP; Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir" - "YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu karar karşında, hiç kimsenin Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir" - "MHP; yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır"

MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararıyla ilgili, "MHP; Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Divanının saat 20.45 itibarıyla yaptığı toplantıda Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin verdiği kararı değerlendirdiği bildirildi.

YSK'nin gerekçeli kararına müteakip geniş kapsamlı değerlendirmenin yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"MHP; Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir."

- "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecek"

YSK'nin seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatasının geri alınacağından mazbata tartışmasının da ortadan kalkacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçimin yenilenmesi kararı ve mazbatanın geri alınması ile birlikte, belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran'da yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir. YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu karar karşında, hiç kimsenin Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir. MHP; yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır."

Açıklamada, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ülkeye, millete ve İstanbul halkına hayırlı olması dilendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi MHP Başkanlık Divanı

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