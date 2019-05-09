HABER

"YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "(Bağış kampanyası) Partimizin takdiri. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kendisi için başlattığı bağış kampanyasına ilişkin, "Partimizin takdiri. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

İmamoğlu, Eyüpsultan'da Kandil ailesinin evinde iftar yaptı. Aile, ezan okunmasının ardından iftar duasını okumasını rica edince İmamoğlu'nun duasının ardından iftar açıldı.

İftar sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Kandil ailesine teşekkür eden İmamoğlu, sofrada Erzurum'dan, Kars'tan yemeklerin ve Kırıklareli tatlısı olduğunu belirterek, ramazanın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

CHP'nin, yeni kampanya döneminde kullanılmak üzere başlattığı bağış kampanyası hakkında konuşan İmamoğlu, "Olabilir. İnsanlar ilgi gösteriyor. Kanuna uygun bir şekilde böyle bir süreç olabilir. Böyle bir seçim süreci yoktu. Partimizin takdiri. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Yeni kampanya döneminde farklı bir çalışması olup olmayacağı, ne zaman sahalara ineceği sorusuna karşılık ise İmamoğlu, "Aynı güzel dil, aynı coşku ve bu sefer daha büyük bir sevgiyle İstanbul'un her tarafını gezeceğiz. YSK'nin kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum. Her gün programım var. Bir yandan basın mensupları ile buluşuyorum. Bir yandan iftar sofralarına katılıyorum. Beyoğlu'nda ailelerle ve insanlarla hususi toplantılarım var, çalışıyorum." yahıtını verdi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
DÜZELTME - "Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı" başlıklı haberimizin girişinde yer alan, "Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak" ifadesi kaynağından "Tufan Albayrak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoDÜZELTME - "Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı" başlıklı haberimizin girişinde yer alan, "Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak" ifadesi kaynağından "Tufan Albayrak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyo
İl Emniyet Müdürü Onar, kontrol noktasında polislerle iftar yaptıİl Emniyet Müdürü Onar, kontrol noktasında polislerle iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.