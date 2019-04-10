HABER

"YSK'nin kararına herkesin saygı duyması gerekir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Yüksek Seçim Kurulu hangi yönde karar verirse versin, herkesin bu karara saygı duyması gerekir" - "Yüksek Seçim Kurulu vereceği kararla ya Türkiye'yi kaosa sürükleyecek ya da aydınlığa çıkaracak demek çok yanlış bir şeydir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da seçimin yenilenmesi önerisine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hangi yönde karar verirse versin, herkesin bu karara saygı duyması gerekir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'a Allah'tan rahmet diledi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayan Destici, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk sporcuları da tebrik etti.

Destici, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde biri bağımsız olmak üzere 6 ilçe ve 5 belde kazandığını aktararak, İl Genel Meclisi seçimlerinde alınan 900 bin civarında oyun medyada doğru yansıtılmadığını iddia etti.

ABD'nin, Türkiye'nin S-400 füzelerini almasına karşı çıkmasını da değerlendiren Destici, Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini kurması ve anlaşmadan vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladığını hatırlatarak, Türkiye'nin 4,5 yılı seçimsiz tamamladığı takdirde ekonomik anlamda alınacak tedbirlerin güçlü bir şekilde uygulanacağını kaydetti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yapılan yardımların durdurulması talimatının sorulması üzerine Destici, bu talimatın insani ve ahlaki olmadığına, Türk örf ve adetine yakışmadığına işaret etti. Destici, "İçişleri Bakanlığının bu açıklamayı yapan Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemi yapacağını, ondan önce de belediye meclis üyeleri ve Bolu halkının buna meydan vermeyeceğine inanıyorum." dedi.

- "Her seçim döneminde oy taşıma yapılıyor"

Destici, İstanbul'da seçimin yenilenmesi önerisiyle ilgili soru üzerine, Türkiye'nin seçim sistemindeki eksikliklerin süreci bu noktaya getirdiğini, her seçim döneminde aylar öncesinden oy taşımaların yapıldığına dikkati çekti.

İstanbul'da alınan oyların birbirine çok yakın olduğunu belirten Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer bu iddialar, şaibe boyutundaki bu iddiaların bir usulsüzlük olduğu ortaya çıkarılırsa, bu da delilleriyle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna sunulursa, YSK buna göre bir karar verecektir. Ama 'YSK illa iptal ya da ret kararı verecektir' diye bir şey söylemek de doğru değil. Burada YSK'nin kararına herkesin saygı duyması gerekir. Nasıl diğer kararlarına saygı duyuyoruz, buradaki kararına da saygı duyacağız. Efendim işte 'Yüksek Seçim Kurulu vereceği kararla ya Türkiye'yi kaosa sürükleyecek ya da aydınlığa çıkaracak.' demek çok yanlış bir şeydir. Yüksek Seçim Kurulu hangi yönde karar verirse versin, herkesin bu karara bence saygı duyması gerekir. Ondan sonra da o karara göre hareket etmesi gerekir."

PARTNERBoşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme... Boşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme...
Kılıçdaroğlu: YSK, kararıyla Türkiye'yi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek (2)Kılıçdaroğlu: YSK, kararıyla Türkiye'yi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek (2)
Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kalkınma iş birliği protokolüTürkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kalkınma iş birliği protokolü
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici seçim2019 Yüksek Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Süleyman Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Bakan Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da usulsüzlük yorumu: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales ortak açıklama yaptı

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.