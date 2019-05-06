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"YSK'nin kararını bekleyeceğim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:03 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "YSK'nin kararını bekleyeceğim, resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin. Bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin, "YSK'nin kararını bekleyeceğim, resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin. Bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım." dedi.

İmamoğlu, Sultanbeyli'de iftar için bir ailenin evine misafir olduğu sırada, sosyal medya hesaplarından YSK'nin kararını değerlendirdi.

Bazı duyumlar aldığını belirten İmamoğlu, "Bazı yayınlar yapıldı ama YSK'nin kararını bekleyeceğim, resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin. Bu akşam size geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Hiç endişeniz olmasın. Ben her anımı şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma en başta söz vermiştim. Onun için bu sofrada sizlerle selamlaşma ihtiyacı hissettim. İstanbul'un en güzel noktasında sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Vatandaşlara umutlarını kaybetmeme tavsiyesinde bulunan İmamoğlu, "Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz, hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim YSK

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