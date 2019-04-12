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YSK'nin KHK'li başkanlarla ilgili kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

YSK, Diyarbakır Bağlar'da belediye başkanı seçilen HDP'li aday Zeyyat Ceylan'ın, KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına, en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Bağlar'da belediye başkanı seçilen HDP'li aday Zeyyat Ceylan'ın, KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına, en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğine karar verdi.

AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Beyoğlu, HDP'nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan'ın öğretmen olarak görev yapmakta iken kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Beyoğlu, YSK'ye sunulmak üzere İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, 31 Mart 2019'da merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminde HDP'nin adayı Ceylan'a, seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbata verilmemesi ve en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin oy birliğiyle aldığı karar gereği, Bağlar'da Ceylan'a mazbata verilmemesi gerektiğine hükmetti. Kurul, Ceylan yerine ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesini kararlaştırdı.

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Diyarbakır Bağlar KHK YSK

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