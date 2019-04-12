YSK'nin KHK'li başkanlarla ilgili kararı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Van'ın Tuşba ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'li Yılmaz Berki'nin KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına karar vermesi üzerine, en yüksek ikinci oyu alan AK Parti'li Salih Akman'a mazbatası verildi.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Akman, belediyeye gelerek görevi eski Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'den devraldı.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Akman, yaptığı hizmetlerden dolayı Özgökçe'ye teşekkür etti.

Özgökçe'nin deneyimlerinden faydalanacaklarını belirten Akman, şunları ifade etti:

"Allah nasip ederse 5 yıl bıkmadan, usanmadan, yorulmadan ve mazeret üretmeden çalışmak için yola çıkıyoruz. Allah rızasını kazanmak, halkımızın sorunlarını çözüp, mutlu, huzurlu bir şehirde yaşamalarını sağlamak, insanımızın gönlünde taht kurmak için çalışmalarımızın ana fikri gönül belediyeciliği yapacağız. Biz masa başı belediyeciliği değil, gönül belediyeciliği yapacağız. Tuşba ilçesinde partili, partisiz ayrımı yapmadan herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olarak hizmet edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da "Tuşba ilçemiz AK belediyeciliğe bir rol model olmuştur. Eski başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan başkanımıza da 'hayırlı olsun' diyoruz." diye konuştu.

