YSK'nin KHK'li başkanlarla ilgili kararı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Erzurum'un Tekman ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP'nin adayı Müzahit Karakuş'un, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağını kararlaştırması üzerine seçimlerde ikinci sırada en yüksek oyu alan AK Parti'li Mustafa Ergin'e mazbatası verildi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YSK'nin kararı üzerine Tekman İlçe Seçim Kuruluna giden AK Parti'nin Tekman Belediye Başkan Adayı Ergin'in mazbatasını yetkililerden aldığını belirtti.

Parti olarak seçim sürecinde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Öz, "Biz vatandaşlarımıza yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimizi anlattık. Şimdi belediye başkanının AK Parti'den olmasıyla ilçeye çok daha güzel hizmetler ulaşacak." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası AK Parti'nin Tekman'daki tüm sandıkların, HDP'nin ise geçersiz oyların tekrar sayılması amacıyla İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazın kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmış, HDP'nin adayı Müzahit Karakuş 5 bin 187 oy alarak Tekman Belediye Başkanı seçilmişti.