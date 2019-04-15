YSK'nin Maltepe kararı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, sayılan oyların iptali yönündeki kararını kaldırmasına ilişkin kısa karar tamamlandı. YSK'nin kısa kararı, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları ile İstanbul İl Seçim Kuruluna gönderildi. CHP'nin başvurusu üzerine alınan kararda, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının dün aldığı kararların, "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırılmasına karar verildiği belirtildi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu kararlara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulanan kararda, aksine uygulamaların aynı kanunun "Kurulların tedbirlerine riayetsizlik" başlıklı 134. maddesi ve devamı maddelerine göre seçim suçunu oluşturacağının bilinmesi gerektiğine işaret edildi. YSK'nin 11-12 Nisan'da aldığı kararlar gereğince sayım işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğine, Maltepe ilçe seçim kurullarının dün aldığı kararlardan önce ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan yeniden oy sayım, döküm ve tasnif işlemlerinin geçerli sayılmasına, bu işlemlerin tekrarının gerekmediğine hükmedildi.

Gerekçeli kararın daha sonra gönderileceği bildirildi. - 298. sayılı Kanun maddeleri 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un "Kurulların tedbirlerine riayetsizlik" başlıklı 134. maddesi ve devamı maddelerinde, kurulların tedbirlerine ve kurul üyelerinin kurul kararlarına riayetsizliğine ilişkin hükümler yer alıyor. Kanunun 134. maddesinde, seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak maksadıyla Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmeyen kişilere 200 lira idari para cezası verileceği hükmü bulunuyor. Aynı maddede, herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet verenlere 6 aya kadar hapis cezası verileceği de belirtiliyor. Kanunun 135. maddesinde ise kurulların çoğunlukla vermiş oldukları her çeşit kararlara riayet etmeyen kurul üyelerinin, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülüyor.