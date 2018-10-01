YSK'nin Siyasi Parti Portalına ödül

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçim işlemleri ve sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına olanak tanıyan Siyasi Parti Portalı (SİPPORT), International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından yılın "En İyi Değişim Yönetimi" kategorisinde ikincilik ödülüne değer görüldü.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojileri sektörünün önde gelen araştırma ve danışmanlık hizmet sağlayıcılarından IDC Türkiye tarafından düzenlenen yarışmada, En İyi İnovasyon, En İyi Değişim Yönetimi, En İyi BT Yönetişimi, En İyi İş Olanakları, En İyi BT Maliyet Verimliliği, Yılın En İyi Akıllı Şehir Projesi kategorilerinde Türkiye 2018 Bilişim Mükemmeliyet Ödülleri sahiplerini buldu.

YSK yarışmaya, seçim iş ve işlemlerine yönelik her türlü bilgi ve belgenin, seçim sonuçlarının ve sandık kurullarınca tutulan ıslak imzalı tutanakların şeffaf, güvenli, tarafsız, hızlı bir yazılım otomasyonu çatısı altında siyasi partilerle paylaşılması ve partilerin denetimine sunulmasını amaçlayan SİPPORT ile katıldı.

SİPPORT projesi yarışmada, 2018 En İyi Değişim Yönetimi kategorisinde ikincilik ödülü aldı.