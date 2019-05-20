YSK'nin yedek üyelerle toplanmasına yapılan itirazlar

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yapılan itirazları, üye tam sayısı olan on bir üye ile toplanıp, karara bağlanmasında Anayasa ve diğer ilgili mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı bildirildi.

YSK'ye İstanbul İl Seçim Kurulu aracılığıyla yapılan bir başvuruda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yedek üyelerin de arasında bulunduğu on bir üyenin katılımıyla verildiği, bu üyelerden dördünün yedek olduğu belirtildi. Başvuruda, İstanbul seçimiyle ilgili verilen kararın kaldırılması, Kurul'un yedi asıl üyesiyle toplanarak tekrar karar vermesi istendi.

İstemi görüşen YSK, talebi reddetti.

Kurulun kararında, Anayasa'nın 79. maddesine göre, YSK'nin yedi asıl ve dört yedek üyeden oluştuğu, üyelerin altısının Yargıtay, beşinin Danıştay genel kurullarınca gizli oyla seçildiği hatırlatıldı.

- "Doğrudan 'yedek üye' sıfatıyla üye seçilmiyor"

YSK'ye Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca doğrudan "yedek üye" sıfatıyla üye seçilmediği vurgulanan gerekçede, hangi üyelerin yedek üye olacağının ad çekme suretiyle belirlendiği aktarıldı.