YSK’nın Yeni Başkanı Akkaya Görevine Başladı

Tören sonrasında yeni üyeler ile birlikte mevcut üyeler Erhan Çiftçi (başkanvekili), Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın ve Kürşat Hamurcu’nun oluşturduğu 11 kişilik YSK, Sadi Güven’in yerine yeni başkanını seçmek üzere gizli oylamayla seçim yaptı. Seçimde, Muharrem Akkaya, 11 Kurul üyesinden 8'inin oyunu alarak YSK’nın yeni başkanı oldu. Diğer aday Cengiz Topaktaş ise 3 oy aldı.

YSK’da düzenlenen törenle Yargıtay kontenjanından seçilen Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Orhan Usta ile Danıştay kontenjanından seçilen Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeni YSK üyeleri olarak yemin etti.

Yüksek Seçim Kurulu YSK’da bugün yenilenme günüydü. Yargıtay kontenjanından 2013’te seçilmiş Başkan Sadi Güven ile üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri ve Danıştay kontenjanından seçilmiş Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ile Nakiddin Buğday’ın görev süreleri bugün itibariyle sona erdi.

Seçim sonrasında başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı ve Akkaya, eski başkan Güven’i kameralar karşısında uğurladı.

Eski başkan Güven, 7 yıllık başkanlığı süresince 8 seçim yapıldığını ve yeni seçilen Akkaya'nın da tecrübeli bir isim olduğunu söyledi. YSK’dan ayrılmasıyla birlikte artık dinlenmeyi düşündüğünü açıklayan Güven, “Pişman olduğunuz kararınız var mı?” sorusuna karşılık bu konuda daha öncesinde açıklamalarda bulunduğunu ifade etmekle yetindi. Güven, kurul üyelerine, personele ve gazetecilere teşekkür ederek, YSK’dan ayrıldı.

Yeni başkan Akkaya ise, “Ben de görevi onurlu şekilde bitirip başka meslektaşıma teslim etmeyi diliyorum. Sadi Güven gibi bir isimden görevi devralmaktan onur duyuyorum” sözleriyle ilk açıklamasını yaptı. Akkaya, “YSK son dönemde kararlarıyla çok tartışıldı, seçim güvenliği gibi konularda ilk icraat olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?” yönündeki sorumuza karşılık seçim kararı alındığında, süreç başladığında Kurul’la birlikte gerekeni yapacağını söyledi.