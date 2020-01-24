YSK’nın Yeni Başkanı Akkaya Görevine Başladı

Türkiye’nin sandığa gittiği süreçleri denetlemekle sorumlu Yüksek Seçim Kurulu’ndan görev süresi dolduğu için ayrılan Sadi Güven’in yerine başkanlık görevine Muharrem Akkaya seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu YSK’da bugün yenilenme günüydü. Yargıtay kontenjanından 2013’te seçilmiş Başkan Sadi Güven ile üyeler Faruk Kaymak, Refik Eğri ve Danıştay kontenjanından seçilmiş Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ile Nakiddin Buğday’ın görev süreleri bugün itibariyle sona erdi.
YSK’da düzenlenen törenle Yargıtay kontenjanından seçilen Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Orhan Usta ile Danıştay kontenjanından seçilen Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeni YSK üyeleri olarak yemin etti.
Tören sonrasında yeni üyeler ile birlikte mevcut üyeler Erhan Çiftçi (başkanvekili), Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın ve Kürşat Hamurcu’nun oluşturduğu 11 kişilik YSK, Sadi Güven’in yerine yeni başkanını seçmek üzere gizli oylamayla seçim yaptı. Seçimde, Muharrem Akkaya, 11 Kurul üyesinden 8'inin oyunu alarak YSK’nın yeni başkanı oldu. Diğer aday Cengiz Topaktaş ise 3 oy aldı.
Seçim sonrasında başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı ve Akkaya, eski başkan Güven’i kameralar karşısında uğurladı.
Eski başkan Güven, 7 yıllık başkanlığı süresince 8 seçim yapıldığını ve yeni seçilen Akkaya'nın da tecrübeli bir isim olduğunu söyledi. YSK’dan ayrılmasıyla birlikte artık dinlenmeyi düşündüğünü açıklayan Güven, “Pişman olduğunuz kararınız var mı?” sorusuna karşılık bu konuda daha öncesinde açıklamalarda bulunduğunu ifade etmekle yetindi. Güven, kurul üyelerine, personele ve gazetecilere teşekkür ederek, YSK’dan ayrıldı.
Yeni başkan Akkaya ise, “Ben de görevi onurlu şekilde bitirip başka meslektaşıma teslim etmeyi diliyorum. Sadi Güven gibi bir isimden görevi devralmaktan onur duyuyorum” sözleriyle ilk açıklamasını yaptı. Akkaya, “YSK son dönemde kararlarıyla çok tartışıldı, seçim güvenliği gibi konularda ilk icraat olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?” yönündeki sorumuza karşılık seçim kararı alındığında, süreç başladığında Kurul’la birlikte gerekeni yapacağını söyledi.
Akkaya, İstanbul’da 23 Haziran’da yeniden seçim yapılmalı demişti
Muharrem Akkaya, Yargıtay kökenli bir hukukçu kimliğiyle 2016’dan bugüne YSK’da görev yapıyor. Normal koşullarda YSK üyeliği 6 yıllığına seçilmiş oldukları için 2022’de görev süresi sona erecek olan Akkaya, geçen yılki yasa değişikliğiyle bütün YSK üyelerine bir yıl daha ilave görev süresi hakkı tanınmış olması dolayısıyla Ocak 2023’e kadar görevde kalacak.
Akkaya YSK bünyesinde, 31 Mart 2018 Yerel Seçimleri sonrasında AKP’nin talepleri doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve 16 Nisan 2017 halk oylamasında mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesi yönünde oy kullanmıştı.
Akkaya, 20 Eylül 1964'te Karabük - Ovacık doğumlu. 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hakimlik görevini icra ettiği yıllardan sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde Tetkik Hakimliği ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2011'de Yargıtay üyeliğine getirildi. 8 Eylül 2016'da da YSK üyeliğine seçildi.
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