HABER

"YSK'ya itiraz edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler: - "Kırklareli İl Seçim Kurulu, 2'ye 1 oy çokluğu ile Merkez İlçe Seçim Kurulunun oyların sayım kararının kaldırılmasına ve durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar için Milliyetçi Hareket Partisi ile Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli İl Seçim Kurulunun oyların yeniden sayımı kararını iptal etmesine itiraz edeceklerini belirtti.

İl Başkanı Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan, belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının, İl Seçim Kurulunca iptal edildiğini anımsattı.

Durumun, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin kararından sonra netlik kazanacağını ifade eden Çiler, şunları kaydetti:

"Kırklareli İl Seçim Kurulu, 2'ye 1 oy çokluğu ile İlçe Seçim Kurulunun, oyların sayım kararının kaldırılmasına ve durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar için MHP ile Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edeceğiz. İsmi gibi adaletin sağlanması ilkesini savunan partimizin temsilcisi olarak, sonucu saygıyla bekleyecek ve kazananı bize yakışır şekilde tebrik edeceğiz."

Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut da yaptığı yazılı açıklamada, hukuka saygılarının sonsuz olduğunu belirtti.

İl Seçim Kurulunun aldığı kararı saygıyla karşıladığını ifade eden Bulut, "Hukuk' diyorum,'Hukuk ne diyorsa o.' diyorum. 'Hukuka saygımız sonsuz.' diyorum. Kırmadan, dökmeden, saygı içerisinde hukuk mücadelemize devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!
Doğu Karadeniz için çiftçilere Meteoroloji’den Nisan ayında don uyarısıDoğu Karadeniz için çiftçilere Meteoroloji’den Nisan ayında don uyarısı
Uzmanlar LGS başvuru kılavuzunu değerlendirdiUzmanlar LGS başvuru kılavuzunu değerlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ittifak sayım seçim

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

Adana'da hareketli anlar!

Adana'da hareketli anlar!

National Geographic en iyi seyahat temalı fotoğraf yarışmasından kareler

Dünyanın en çarpıcı manzaraları bir arada

Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

Ankara'da inşaat mühendisi, demirci ustasını vurdu

Günlük burç yorumları 4 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Karapınar'da bir obruk daha oluştu!

Karapınar'da bir obruk daha oluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.