YSK'ye 25 ilde itiraz

İzmir'de AK Parti Urla İlçe Başkanlığı, oy tasnifi sırasında bazı sandık birleştirme tutanaklarında geçersiz oyların hatalı işlendiği gerekçesiyle YSK'ye itirazda bulundu. AK Parti İzmir'in Buca, Gaziemir, Selçuk ve Tire ilçelerinde de seçim sonuçlarına itiraz etti.

YSK, AK Parti'nin talebini kısmen kabul ederek İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına hükmetti. Kurul, Büyükçekmece ilçesiyle ilgili talepleri ise daha sonra karara bağlayacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, YSK'ye gönderilmek üzere il seçim kuruluna verdi. AK Parti ayrıca, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini de İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

AK Parti, itiraz sürecinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 9 ilde itiraz başvurusu yaptı.

AK Parti, Hakkari'de il merkezi ve Yüksekova ilçesinde oyların yeniden sayılması için YSK'ye itirazda bulundu.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonucuna itiraz eden AK Parti, kısıtlılığı bulunan kişilerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptal edilerek yenilenmesi için başvuru yaptı. AK Parti Denizli'nin Babadağ ve Serinhisar ilçelerinde ise oyların tekrar sayımı için YSK'ye başvurdu.

AK Parti, Afyonkarahisar'ın Fethibey beldesinde, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinde de itiraz ederek geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Alpay Var'ın kazandığı Tekirdağ Şarköy ilçesinde de AK Parti geçersiz oyların sayılması için YSK'ye başvurdu.

AK Parti, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

MHP, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li adayın kazandığı Aksaray Belediye Başkanlığı seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması için YSK'ye itiraz başvurusu yaptı. MHP, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de tüm oyların yeniden sayımı talebiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti adayının kazandığı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, MHP seçimin iptali ve tüm sandıkların yeniden sayılmasıyla ilgili YSK'ye başvurdu.

MHP, Kars'ta belediye başkanlığı seçiminin iptali, Iğdır'da ise belediye başkanlığı seçiminin iptali ya da bazı sandıklardaki seçimin iptali için itirazda bulundu.

MHP, Afyonkarahisar'ın Salar ve Kılınçarslan beldelerinde geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz etti.

- CHP'nin başvuruları

CHP, Kocaeli'de meclis üyeliği sonuçlarına itiraz etti, tüm oyların sayılmasını istedi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de seçim sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, geçersiz oyların gerekçesi tutanakta belirtilmediği için yeniden sayılmasına, birleştirme tutanaklarında var olan maddi hataların düzeltilmesine, tüm bu hususların sonucu doğrudan etkileyecek olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi talep edildi.