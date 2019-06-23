HABER

YSK'ye hatalı mühür başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

AK Parti ve CHP, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu - YSK, zarflardaki hatalı mühür başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak

AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.

YSK, zarflardaki hatalı mühür başvurularını görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti.

Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK'nin, başvuruları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacağı öğrenildi.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
İstanbul seçim sonuçları: Beykoz ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? İstanbul seçim sonuçları: Beykoz ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?
Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldiCem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu recep özel Yanlış mühür YSK

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçim sonuçları: Küçükçekmece ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Küçükçekmece ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kartal ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kartal ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kağıthane ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kağıthane ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kadıköy ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kadıköy ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Güngören ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Güngören ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.