Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Bakanı olarak YSK'yi aradığım yalanını reddediyorum. Bu seviyesizliği kınıyor, kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, milli iradenin tam olarak yansıması için yapılan çalışmaları ve meşru hak arayışlarını gölgelemek ve bu süreçte YSK'yi baskı altına almak amacıyla bir takım iddialarda bulunduğunu kaydetti.

Abdulhamit Gül, "Adalet Bakanı olarak YSK'yi aradığım yalanını reddediyorum. Bu seviyesizliği kınıyor, kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

