YSV tarafından yenilenen halk eğitim merkezi açıldı

Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilerek yenilenen Orhaneli Halk Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

YSV tarafından unutulmaya yüz tutmuş geleneksel, yöresel el sanatlarını canlandırmak, yaygınlaştırmak, nesilden nesle aktarılmasını güçlendirmek, kadın ve gençleri bu alanlarda üretken hale getirip, satış zincirleri oluşturmasına katkı sağlamak, istihdam edilmelerine destek vermek üzere, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edile yenilenen Orhaneli Halk Eğitim Merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Orhaneli ilçesinde yüz yıllardır örf ve adetlerin yaşatıldığını ve insanlarının misafirperver olduğunu söyledi.

İlçeden merkeze yapılan göçün önlenebilmesinin bölgeye yapılan yatırımlarla mümkün olabileceğini vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ilçemizin tüm kurum ve kuruluşları yöre insanımıza en iyi kalitede hizmet verebilmek adına çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Bu bağlamda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel el sanatlarını canlandırmak, nesilden nesle aktarılmasını sağlamak, kadın ve gençleri bu alanlarda üretken hale getirip satış zincirleri oluşturmasına katkı sağlamak ve istihdam edilmelerine destek olmak gibi çalışmalara odaklanan Yıldız Sarayı Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının ilçemizde yaptığı katkılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir."