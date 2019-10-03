YTB 2019'da Türk dünyasında onlarca proje yürüttü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl içerisinde Türk dünyasına yönelik eğitim desteği, festivaller, buluşmalar, anma programları ve çalıştaylar başta olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirdi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 içerisinde Türk dünyası ile sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve soydaş halklarla ortak değerlerin canlandırılması amacıyla onlarca proje yürütüldü.

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çok geniş coğrafyada yaşayan soydaş topluluklara yönelik birçok faaliyet düzenleyen YTB, tarihi ve kültürel bağların yeniden tesisi için önemli çalışmalara imza atttı.

Unutulmaya yüz tutmuş ortak değerleri canlandırmak için sanat, spor, sağlık, sosyoloji ve siyaset başta olmak üzere çeşitli temalarda onlarca etkinliğe imza atan YTB, bu yıl içerisinde Türk dünyasına yönelik eğitim desteği, festivaller, buluşmalar, anma programları ve çalıştaylar başta olmak üzere birçok etkinlik yaptı.

- Kırım Tatar Türklerine yönelik programlar