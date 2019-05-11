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YTB Afganistan'da ilk kez Türkiye Bursları sınavı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

YTB Afganistan'da ilk kez Türkiye Bursları sınavı yaptı

KABİL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Afganistan'da ilk kez Türkiye Bursları için sınav düzenledi.

Başkent Kabil başta olmak üzere Herat, Mezar-ı Şerif ve Şibirgan kentlerindeki sınava binlerce üniversite adayı öğrenci katıldı.

Sınavları denetlemek amacıyla Kabil'de bulunan YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene ilk kez Afgan gençlerini lisans düzeyinde Türkiye Bursları kazandırmak için skor sınavına tabi tuttuklarını söyledi.

Afganistan'daki 4 merkezde yaklaşık 6 bin öğrenciyi sınava aldıklarını ifade eden Yusuf, sınav sorularının İstanbul Üniversitesince hazırlandığını belirtti.

Yusuf, Afganistan'ın, Türkiye ile ilişkilerinin çok sıcak, duygu ve hissiyatının çok kuvvetli olduğu bir ülke olduğu, bu nedenle de buradaki gençlerin eğitim ihtiyaçlarını Türkiye'deki gelişmiş üniversitelerde karşılamak istediğini kaydetti.

Türkiye burslarına en çok başvurunun yapıldığı ülkelerin başında Afganistan'ın geldiğini dile getiren Yusuf, 167 ülkeden 146 bin başvurunun yaklaşık 20 bini Afganistan'dan olduğunu vurguladı.

Yusuf, bu başvuruların içerisinde yaklaşık 11 bininin lisans, 9 bin başvurunun da yüksek lisans ve doktora için olduğunu aktardı.

Yusuf, sınavda başarılı olan öğrencileri en kısa zamanda yeni bir mülakata almak suretiyle Afganistan'a en faydalı olacakları seçerek Türkiye'de yetiştirmek istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan YTB

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