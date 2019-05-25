YTB Başkanı Abdullah Eren Münih'te iftara katıldı

MÜNİH (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Bu izin sezonunda Türkiye'ye seyahat eden Avrupalı Türkler için Sırbistan sınırında üçer tane Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen uluslararası öğrencilerimiz olacak.” dedi. Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Münih teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Eren, YTB olarak Türkiye’de yaklaşık 170 ülkeden öğrenciye burs verdiklerini hatırlattı. Abdullah Eren, bu öğrenciler içinde bulunan Sırp asıllı bursiyerlerin izin sezonunda Avrupa’da yaşayan Türklere yardımcı olacaklarını dile getirdi. Eren, bu sene ilk kez Sırbistan sınırlarında Türk polisi üniformalı memurların görev yapacaklarını, bunların vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini vurgulayarak, ''Bu izin sezonunda Türkiye'ye seyahat eden Avrupalı Türkler için Sırbistan sınırında üçer tane Türk polisi ve uluslararası öğrencilerimiz olacak.'' dedi. YTB Başkanı Abdullah Eren, geçen yıl ilk kez başlayan, YTB’nin Kapıkule ve İpsala sınır kapılarındaki vatandaşlara yönelik düzenlediği "hoş geldiniz" etkinliğinin bu sene daha yoğun bir şekilde yapılacağını ve vatandaşların YTB araçlarını gümrük kapılarında göreceğini vurguladı.

Abdullah Eren, “Batı Avrupa’da yaklaşık beş milyonluk bir Türk nüfusu bulunuyor. Bizden önceki nesil kendi ayakları üstünde durdu. Geçtiğimiz yıl Köln’de açılan DİTİB camiinin açılışına gelmiştik. Burada 1965 yılında Köln’de ünlü Dom Kilisesinde ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılan bir amcamızla tanışma fırsatımız oldu. Bunu nasıl organize ettiklerini anlattılar. Çok duygulandık.” diye konuştu. YTB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2010 yılında faaliyete geçerek yurtdışındaki Türklerle kurumsal olarak ilgilendiğini belirten Eren, şunları kaydetti: "Üç ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan en önemlisi yurtdışındaki Türklerin sorunlarıyla ilgilenmek. Avrupa’daki Türk varlığı birçok meydan okumalara karşı durarak mücadele etmeye çalışıyor. Fakat son gelişmelerden sonra yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Avrupa’daki Türklerin kendi ayakları üstünde duran ve anavatana da siyasi ve toplumsal katkıda bulunacak güçlü bir yapıya kavuşması için bizler ne yapmalıyız? Biz kurum olarak buna çalışıyoruz. Kurumumuzun tanınırlığını ve bilinirliğini daha da arttırmaya çalışıyoruz.”