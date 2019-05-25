YTB Başkanı Abdullah Eren Münih’teki iftarda vatandaşlarla buluştu

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "YTB’nin faaliyet alanlarının başında yurt dışındaki varlığımız geliyor” dedi.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya’nın Münih kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) iftarında buradaki vatandaşlarımızla bir araya geldi. Eren burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olduğunu söyledi. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında da paylaşımlarda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin 2010 yılında yurt dışındaki Türklere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde kurulduğunu söyledi. Başkan Eren YTB’nin üç ana faaliyet alanı üzerinde çalıştığını belirterek, "Kültürel ve sosyal ilişkiler alanında soydaş ve akraba topluluklara dönük hizmetler üretiyoruz. Bunun için dünyanın farklı coğrafyalarında soydaş ve akraba topluluklarımızla ilişkiler içerisindeyiz. Bunun yanında Türkiye’de 150 binin üzerinde uluslararası öğrenci bulunuyor. Bunun 17 bini bizim burslumuz. Bu kardeşlerimiz dünyanın 170 ülkesinden gelip devletimizin kurumumuz aracılığıyla sağladığı Türkiye burslarından yararlanıyor" dedi. Başkan Eren, YTB’nin yaptığı çalışmalar neticesinde muazzam bir güç, muazzam bir vizyon ortaya çıktığının ve Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısının da geçmişte 21 bin olduğunu bu gün ise bu sayının 150 bini bulduğunu söyledi.

YTB’nin esas ve birincil kuruluş ve faaliyet alanının ise yurt dışındaki Türkler olduğunu belirten Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Son 20 yıldır, Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte özellikle 11 Eylül’den sonra dünyadaki uluslararası sitem bir takım meydan okumalarla karşı karşı kaldı. İktisadi sistem de bunlardan payını alıyor. 2008-2009 ve 2010 yıllarında Avrupa’da ve ABD’deki finansal krizler gibi. Yine ülkeler kendilerine düşen payı alıyor. Bunların yanında elbette kültürler de toplumlar da bu meydan okumalardan kendi payına düşeni alıyor. Yurt dışındaki varlığımız açısından ise her şeye rağmen 60 yıldır Avrupa’da var oluş mücadelesi veren bir millet varlığından bahsettiğimizi ve başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanında bir başarı hikayesi yazdığımızı söyleyebiliriz" diyerek gelecek nesillerin ise daha da başarılı olacağına inandığını belirtti.

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) iftarına Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, UİD Genel Başkanı Yardımcısı Mustafa Arslan, UİD Münih Bölge Başkanı Mehmet Merk ve çok sayıda STK temsilcisi ile davetliler katıldı.

