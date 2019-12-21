YTB Başkanı Eren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, oyunu "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için kullandı.

YTB Başkanı Eren, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Eren, Diyarbakırlı anneleri anlatan Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçti.

Eren, "Bu fotoğrafın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O bölgede yaşayan insanların, terör örgütlerine karşı seslerini çıkarmaları, insani şekilde yüksek sesle bunu dile getirmeleri ve bunu barışçıl biçimde yapmaları çok önemli. Diyarbakırlı annelerin direnişini ve ayaklanışını çok kıymetli buluyorum ve hepsine de saygılarımı gönderiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı" başlıklı fotoğrafına oy veren Eren, bu yıl açılışı yapılan Çamlıca Camisi fotoğrafının 2019 yılını özetlediğini ifade etti.