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YTB Başkanı Eren, ABD’de evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ABD’nin New York eyaletinin Long Island bölgesindeki Bay Shore kentinde evininin bir bölümü ve aracı kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti.Birleşmiş Milletler (BM) 74.

YTB Başkanı Eren, ABD’de evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ABD’nin New York eyaletinin Long Island bölgesindeki Bay Shore kentinde evininin bir bölümü ve aracı kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York’ta bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, New York’un Long Island bölgesinde evi kundaklanan aileyi ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş da yer aldı. Kundaklama olayından duyduğu üzüntüyü dile getiren YTB Başkanı Abdullah Eren, olayın takipçisi olacaklarının altını çizerek, “Şükür ki bir can kaybı yok. Büyük geçmiş olsun. Failin bir an önce bulunması için olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.
Long Island bölgesindeki Bay Shore kentinde Türk aileye ait araç ile evin bir kısmı kundaklanmıştı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu ve Ayşe Karaoğlu ile 4 çocuğunun yaşadığı evin bir kısmı alev almıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etmişti. Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını evin tamamına sıçramadan söndürmüştü.

YTB Başkanı Eren, ABD’de evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti

YTB Başkanı Eren, ABD’de evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti

YTB Başkanı Eren, ABD’de evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti

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