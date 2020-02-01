HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YTB Başkanı Eren: "Aile bütünlüğünün korunmasına özel önem vereceğiz"

YTB Başkanı Eren: "Aile bütünlüğünün korunmasına özel önem vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 03:03 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Eren: "Aile bütünlüğünün korunmasına özel önem vereceğiz"

DÜSSELDORF (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da gençlik daireleri tarafından çeşitli sebeplerle ailelerinden alınan çocuklar, bağımlılıkla mücadele, yaşlı bakımevleri gibi konularda ailenin bütünlüğünün korunması gibi konulara 2020 yılında özel bir önem vereceklerini söyledi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Eren, Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşeliği ile birlikte yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eren, "Aile bütünlüğünün korunması amacıyla Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) sorunları, bağımlılıkla mücadele, yaşlı bakım evlerinde yaşlılarımızın kültürümüze uygun şekilde bakılması, çocukların özel eğitimli okullara gönderilmesi gibi çalışmalar yürütüyoruz. Bu konunun gerek akademik, gerekse yerelde çalışan derneklerimiz, psikologlarımız, pedagoglarımızla tabiri caizse fotoğrafını çekmeyi arzuluyor ve aile bütünlüğünün korunmasına 2020'de özel bir önem vermek istiyoruz." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren "Avrupa'da üçüncü, dördüncü nesile ulaşan millet varlığımızın içinde toplumun birçok farklı alanında başarılı Türkler var ve bu insanlar hakikaten alanlarında uzman. Aile konusuyla uğraşan uzman pedagog, psikolog ve avukatlarımız var ama bir mekanizma kurulması lazım. Biz bu mekanizmayı Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşeliğimizle beraber nasıl kurabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diye bir çalışma yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın faaliyetlerine de değinen Eren, şunları kaydetti:

"2019 yılı kurum açısından yurt dışı vatandaşlarımıza hizmetlerimizi arttırdığımız bir yıl oldu. Proje sayılarımızı, verdiğimiz destekleri arttırdık. Bilhassa dil eğitimi, Türkçe eğitimi, Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili projelerimizin sayısını arttırdık. Hafta sonu okulları, çift dilli eğitimler, Anadolu okuma evleri projesi kapsamında derneklerde kütüphaneler açtık. Sırbistan ve Kapıkule sınır kapılarında birtakım faaliyetler yaptık. Hamm kentinde üç gün süren bir spor festivali düzenledik. Bunların yanı sıra gerek insan hakları ve ayrımcılığa dair raporlarımızı hazırladık, ırkçı saldırıya uğrayan kişi ve derneklere destek verdik, birçok vatandaşımıza bireysel konularda yardımcı olmak gibi çeşitli faaliyetler yürüttük."

2020 yılında Türkiye'de büyük bir yurt dışı Türkler buluşması planladıklarına işaret eden Eren, "Diaspora meselesini Türkiye'de bir makro strateji haline getirip tüm kurumların ortak paylaşacağı bir eylem planı oluşturmak istiyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılarÇığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Er

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İşte Emre Mor'un yeni takımı

İşte Emre Mor'un yeni takımı

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.