HABER

YTB Başkanı Eren, Kapıkule'de gurbetçileri karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayıp, lokum ikram etti. Eren, sınır kapısında yapılan çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayıp, lokum ikram etti. Eren, sınır kapısında yapılan çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Akademi Rumeli- 5 etkinliği için kentte bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na gidip yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti. Gümrükte giriş için sıra bekleyenlere lokum ikram eden ikili aynı zamanda gümrük sahası dışına, gurbetçiler ve TIR sürücülerinin sıcakta beklememesi için yapılan yeni otoparkı gezerek incelemede bulundu.

'KUYRUKTA BEKLEMEDEN TESİSLERDEN FAYDALANABİLECEKLER'

Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki YTB'nin standında ziyaretle ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla geldiğini ifade etti. Tüm gişelerin tam kapasiteli çalıştığını kaydeden Canalp, "Bütün gişelerimizi tam kapasiteli çalıştırıyoruz. Gerek polis gişeleri, gerekse gümrük gişeleri tam kapasiteyle çalışıyor. Bununla beraber kısmi kuyruklar oluşuyor. Bu yurt dışından Türkiye'ye giriş kısmı. Tabi 15 gün sonra yurt dışına geri dönüşler başlayacak. Kapıkule'deki devasa otopark alanına gurbetçilerimiz geldikleri zaman kendilerine bir giriş numarası, araçlarına ait ve plakalarıyla tanımlanmış olan bir giriş numarası verilecek. Vermiş olduğumuz bu giriş numarasıyla kendileri araçlarını otoparka park edecekler ve tesislerin imkanlarından faydalanarak zamanlarını o şekilde geçirecekler" dedi.

'DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule'de yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Eren, "Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. Kendi anavatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımız sınırda uzun kuyruklarda beklemeyecekler ve bekleseler dahi bu beklemeyi minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bekleme sürelerinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalar üretiliyor. Bunun dışında fiş ve barkomat sistemi çok çok önemli, bu sene faaliyete geçecek. Diğer taraftan TIR'lara yönelik de Edirne Valiliği'nin il özel idaresiyle bir çalışması oldu" diye konuştu.

YTB olarak karayoluyla gelenlere hizmetlerinin arttığını söyleyen Eren, "Biz de yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karşılamaya geldik onlara 'hoş geldiniz' dedik, lokum uzattık. Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun. İçişleri Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında Türk polisleri bekliyor. Göğsünde ay yıldız ve üniformasıyla, yanlarında Sırpça bilen YTB personeli, vatandaşlarımıza Sırbistan sınırında hizmet veriyorlar. Dolayısıyla yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir (3)Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir (3)
ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"ABD’li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki teröristler...

İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

Teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

Teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 1,5 ay aralıksız sürecek

Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.