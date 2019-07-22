YTB Başkanı Eren, Kapıkule'de gurbetçileri karşıladı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayıp, lokum ikram etti. Eren, sınır kapısında yapılan çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Akademi Rumeli- 5 etkinliği için kentte bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na gidip yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti. Gümrükte giriş için sıra bekleyenlere lokum ikram eden ikili aynı zamanda gümrük sahası dışına, gurbetçiler ve TIR sürücülerinin sıcakta beklememesi için yapılan yeni otoparkı gezerek incelemede bulundu.

'KUYRUKTA BEKLEMEDEN TESİSLERDEN FAYDALANABİLECEKLER'

Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki YTB'nin standında ziyaretle ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla geldiğini ifade etti. Tüm gişelerin tam kapasiteli çalıştığını kaydeden Canalp, "Bütün gişelerimizi tam kapasiteli çalıştırıyoruz. Gerek polis gişeleri, gerekse gümrük gişeleri tam kapasiteyle çalışıyor. Bununla beraber kısmi kuyruklar oluşuyor. Bu yurt dışından Türkiye'ye giriş kısmı. Tabi 15 gün sonra yurt dışına geri dönüşler başlayacak. Kapıkule'deki devasa otopark alanına gurbetçilerimiz geldikleri zaman kendilerine bir giriş numarası, araçlarına ait ve plakalarıyla tanımlanmış olan bir giriş numarası verilecek. Vermiş olduğumuz bu giriş numarasıyla kendileri araçlarını otoparka park edecekler ve tesislerin imkanlarından faydalanarak zamanlarını o şekilde geçirecekler" dedi.