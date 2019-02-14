YTB Başkanı Eren New York'taki Türk öğrencilerle buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, ABD ziyareti kapsamında New York'ta Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Eren, Türkiye’nin New York Başkonsolosluğunda, Atatürk Okulu yetkilileri ile görüşmesinin ardından New York ve çevresindeki Türk öğrencilerle buluştu. Toplantıya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Bir haftalık ABD ziyareti kapsamında New York’ta olduğunu kaydeden Eren, "Kurumumuz bir diaspora kurumu. Yurt dışındaki Türklerle ilgilenmeye çalışan, ana meselesi yurt dışındaki Türklerin Türkiye ile bağının devam ettirilmesi olan bir kurum. Bizim kurumumuz, işinin merkezinde yurt dışındaki Türkler olan ve onlara hizmetler üretmeye çalışan bir kurum." diye konuştu.

Eren, YTB'nin Türkiye'deki 17 bin uluslararası öğrenciye burs sağladığını belirterek, ayrıca yurt dışındaki öğrencilere ve gençlere çok önem verdiğini, bu nedenle de yurt dışı ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya geldiğini söyledi.

- "Kendimizi nasıl muhafaza edebiliriz, bunun yollarını arıyoruz"

ABD’nin yapısı gereği bu ülkedeki Türklerin topluma çok hızlı entegre olduklarını ve Türkçe ile Türk kültürünün kaybolma tehlikesi ihtimalinin görüldüğünü dile getiren Eren, şöyle konuştu: