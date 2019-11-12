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YTB Başkanı Eren: "Özbekistan'dan daha fazla öğrenci Türkiye'de eğitim almalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Yüksek Eğitim Bakanı İnam Mecidov tarafından kabul edildi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Özbekistan'dan daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim alması gerektiğini söyledi.

Eren ve beraberindeki heyet, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Yüksek Eğitim Bakanı İnam Mecidov tarafından kabul edildi.

Kabulde, Özbek Bakan'a Türkiye Bursları programı hakkında bilgi veren Eren, son dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının samimi diyaloğundan güç alarak hızla gelişmeye başladığını kaydetti.

Eren, Özbekistan ile eğitim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirterek, Türkiye'de 170 ülkeden 170 bin uluslararası öğrencinin yükseköğretim alanında eğitim gördüğünü, bunun 16 bininin Türkiye Bursları öğrencilerinden oluştuğunu ifade etti.

Türkiye Bursları programı için bu yıl 170 ülkeden 150 bin başvuru yapıldığını anımsatan Eren, gelecek yıllarda Yüksek Eğitim Bakanlığı ile yapılacak ortak tanıtım faaliyetleri ile Özbekistan'dan başvuru ve burslu öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eren, hala Türkiye'de 150'si burslu 1000'den fazla Özbek öğrencinin eğitim aldığını hatırlatarak, "Dost ve kardeş Özbekistan'dan daha fazla öğrencinin Türkiye’de eğitim almasını istiyoruz." diye konuştu.

Mecidov da Türkiye Bursları programının dünyanın en kapsamlı bursları arasında yer aldığına dikkat çekerek, Özbek gençlerin Türkiye'de eğitilmesini istediklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin yabancı öğrencilere burs imkanı sağlayan projelerini olumlu karşıladıklarını dile getiren Mecidov, Türkiye ile eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Mecidov, ilk etapta ekonomi, mühendislik, teknoloji, kimya sanayi, inşaat, mimarlık, tarım, tıp, işletme gibi branşlarda lisansüstü eğitim için Özbek öğrencileri Türkiye'ye göndermek istediklerini kaydetti.

Görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasında yükseköğretim alanında iş birliği yapılması konusunda mutabık kalındı.

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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Y Özbekistan

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