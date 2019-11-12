YTB Başkanı Eren: "Özbekistan'dan daha fazla öğrenci Türkiye'de eğitim almalı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Özbekistan'dan daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim alması gerektiğini söyledi.

Eren ve beraberindeki heyet, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Yüksek Eğitim Bakanı İnam Mecidov tarafından kabul edildi.

Kabulde, Özbek Bakan'a Türkiye Bursları programı hakkında bilgi veren Eren, son dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının samimi diyaloğundan güç alarak hızla gelişmeye başladığını kaydetti.

Eren, Özbekistan ile eğitim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirterek, Türkiye'de 170 ülkeden 170 bin uluslararası öğrencinin yükseköğretim alanında eğitim gördüğünü, bunun 16 bininin Türkiye Bursları öğrencilerinden oluştuğunu ifade etti.

Türkiye Bursları programı için bu yıl 170 ülkeden 150 bin başvuru yapıldığını anımsatan Eren, gelecek yıllarda Yüksek Eğitim Bakanlığı ile yapılacak ortak tanıtım faaliyetleri ile Özbekistan'dan başvuru ve burslu öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.