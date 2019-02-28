YTB Başkanı Eren, Paris'te

PARİS (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk öğrencilere kültürel dersler veren Lale Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslar için Paris'te bulunan Eren, 5 yıldır Paris ve çevresindeki 400 kadar Türk öğrenciye kültürel ve okul öncesi eğitim veren Lale Eğitim ve Kültür Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Eren, ziyaret vesilesiyle merkezin hatıra defterini imzaladı.

Eren, ayrıca eğitim faaliyetleri ile ilgili merkezin Başkanı Yasin Öktem ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Burada kısa bir konuşma yapan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Gençleri geleceğe sağlam bir zeminde hazırlamak için dernek ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç var ve Lale Eğitim Kültür Merkezi de bunlardan birisidir." dedi.

Eren, yurtdışındaki Türk derneklerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Öktem ise Eren'e ziyareti nedeniyle plaket sundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ziyaret sırasında, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Murat Demirkan da hazır bulundu.