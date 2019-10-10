YTB Başkanı Eren: “Soydaşlarımız için çalışıyoruz”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) soydaşlar için de çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, Kıbrıs, adalar, Batı Trakya, Bulgaristan gibi Balkanlar’a bağlanan önemli coğrafi hatlara yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) tarafından Yaşar Üniversitesinde düzenlenen "Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu"na katıldı. Eren, yaptığı konuşmada YTB’nin Kıbrıs, adalar, Batı Trakya, Bulgaristan gibi Balkanlar’a bağlanan önemli coğrafi hatlara yönelik birçok çalışma yürüttüğüne dikkat çekti. YTB’nin bu kapsamda Rodos ve İstanköy’deki soydaşlar için de çalıştığının altını çizen Eren, “Rodos ve İstanköy’deki vakıf malları yüzde 90 oranında eridi. 400 olan vakıf malları 40’a kadar indi. Rodos ve İstanköy’deki vakıf mallarımız öteden beri haraç mezat üçüncül kişilere bilabedel veya değerinin çok altında satıldı" diye konuştu.

ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ise dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk varlığının Batı Trakya ile sınırlı olduğu algısının hakim olduğunu vurguladı. Rodos ve İstanköy’de resmi olmayan bilgilere göre 9 binin üzerinde Türk ve Müslüman nüfus olduğunu ifade eden Kaymakçı, "Yunan makamları soydaşlarımızın akrabalarının kültürel kimliklerini tanımamış bulunuyorlar. Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklerin birçok sorunu var. Eğitim, ibadet hakkı gibi temel yaşam haklarından mahrum kalıyorlar" şeklinde konuştu.

Sempozyuma Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tuğay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile ilgililer katıldı.



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