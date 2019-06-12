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YTB Başkanı Eren uluslararası öğrencilerle milli maçı izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 01:45 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Eren uluslararası öğrencilerle milli maçı izledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerle Türkiye-İzlanda maçını izledi.

Eren, YTB merkezinde düzenlenen organizasyonda, Türkiye-İzlanda maçını uluslararası öğrencilerle dev ekranda seyretti.

YTB Başkanı Eren ile uluslararası öğrenciler, maç öncesi AA muhabirine duygularını ifade etti.

Etkinliğe ay yıldızlı forma ve atkılarla Türkiye’yi desteklemek için gelen uluslararası öğrencilerin yüksek katılımından memnuniyet duyduğunu belirten Eren, "Uluslararası öğrenciliklerimize milli maçı birlikte izlemeyi teklif ettik. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir katılım var." ifadesini kullandı.

Eren, salonda çok güzel bir tablo olduğuna işaret ederek Türkiye’nin sadece Türkiye’den ibaret olmadığını, bir de gönül coğrafyasının bulunduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir tarafında Türkiye'yi sevenler ve ümitle takip edenlerin olduğunu vurgulayan Eren, “Eğitim imkanlarımız çerçevesinde onların gönüllerini kazanıp yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye bursları kapsamında sosyal aktiviteleri yerine getirmek açısından da bu tarz organizasyonlar önemli. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.” dedi.

- “Türkiye çok güzel bir ülke”

Gine Bissau Cumhuriyeti’nden Türkiye Bursları öğrencisi Seidina Umaru Ba Dijalo, 2014’ten bu yana Türkiye'de yaşadığını ifade ederek "Türkiye çok güzel bir ülke ve oyun kalitesiyle maçı kazanmayı hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Filistinli öğrenci Muhammet Ali, Türkiye'yi desteklemek için geldiklerini belirterek davet ve sağlanan güzel ortam için YTB’ye teşekkür etti.

Kazak öğrenci Karlygash Kanatova da kendilerini davet eden YTB'ye teşekkür ederek Türkiye'nin kazanmasını çok arzu ettiklerini vurguladı ve milli takıma başarılar diledi.

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