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YTB Başkanı Eren'den AA Asya Kafkasya Temsilciliği'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:47 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Eren'den AA Asya Kafkasya Temsilciliği'ne ziyaret

BAKÜ (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Temsilciliği'ni ziyaret etti.

"Türkiye Mezunları Buluşması"a katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Eren, AA Asya Kafkasya Temsilciliği'ndeki çalışanlarla bir araya geldi.

Eren, AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Eren, son yıllardaki atılımlarıyla AA'nın Türkiye'nin yüz akı bir kurumu haline geldiğini vurguladı.

Eren, Azerbaycan'daki Türk kurumlarının koordineli şekilde çalışmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

YTB Başkanı Eren, Bakü temasları kapsamında TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ile TRT Bakü Ofisi'ne de ziyarette bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
aa Abdullah Eren Azerbaycan

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