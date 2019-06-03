YTB Başkanı Eren'den Ramazan Bayramı mesajı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında ve yurt içindeki vatandaşların, soydaş ve akraba toplulukların bayramını kutladı.

YTB Başkanı Eren, yayımladığı bayram mesajında, YTB'nin yurt dışı vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanı olduğunu belirterek, kurumun bu alanlarda durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

YTB'nin yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin dış politikasına önemli katkılar sunduğuna işaret eden Eren, aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve her zaman onların yanında olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Abdullah Eren, mesajına şöyle devam etti:

"YTB, ilgili olduğu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla bir yandan ülkemizin özellikle son yıllarda ortaya koymuş olduğu güçlü insani ve girişimci dış politikaya aktif katkılar sunarken diğer yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse tüm imkanlarımızla orada olmak bizim boynumuzun borcudur.' talimatları doğrultusunda hareket etmenin azmi ve gayreti içerisindedir."

Eren, mesajında, bu azim ve gayreti ortaya koymanın derdinde olan bütün mesai arkadaşlarının yanı sıra yurt dışındaki ve yurt içindeki vatandaşların, soydaş ve akraba topluluklar ve uluslararası öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını aktararak, tüm insanlık için huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

