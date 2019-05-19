YTB, Batı Trakya'da iftar verdi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türklerin yoğun yaşadığı Rodop iline bağlı Değirmendere köyünde düzenlediği iftar programı, binlerce kişiyi buluşturdu. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İpsala Kaymakamı Enis Aslan Tatar, Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İşadamları Derneği (BATISİAD) Başkanı Ahmet Er, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkan Yardımcısı Ali Karaca, Bulgaristan İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Milletvekilleri Mustafa Mustafa ve İlhan Ahmet, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Aslen Batı Trakyalı olan YTB Başkanı Eren, köy meydanında gençlerle hatıra fotografı çektirdikten sonra iftar öncesinde ilahi ve şiirler okuyan Değirmendereli öğrencilere Kur'an-Kerim hediye etti.

Okunan ezanın ardından dualarla oruçlar açıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu iftarda Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif tarafından yemek duası yapıldı. YTB Başkanı Eren, yaptığı konuşmada, Batı Trakya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu gece hem çok mutluyum, hem çok duyguluyum ve hem de çok heyecanlıyım. Zira ben sizin içinizden biriyim. Sizin bir kardeşinizim.” dedi. Kendisinin Türkiye’de doğup büyüdüğünü ancak babasının bir Batı Trakyalı olduğunu anlatan Eren, dedesinin, ninesinin ve amcasının Değirmendere mezarlığında yattığını söyledi. Eren, “Benim babamın birinci derecedeki akrabaları bu köyde, bu köyün etrafında buralarda bulunuyor. Ben küçüklüğümden beri buralara gelip gidiyorum. Burada birçok kişi beni yakından tanır. Dolayısıyla benim de, kimlik olarak, duygusal olarak, aidiyet olarak buralardan kopmam mümkün değil.” ifadelerini kullandı. YTB'nin bu yıl başlattığı “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” programı kapsamında, birçok Balkan ülkesinde Türk kültür ve sanatını tanıtma amaçlı bir dizi etkinlik planlandığını anlatan Eren, Değirmendere’de gerçekleştirilen iftarın bu kapsamda yapıldığını söyledi.

Eren, YTB’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kurulduğunu ve yurt dışında yaşayan Türklerle ilgilendiğini, bunun yanı sıra dünyanın birçok noktasındaki Müslümanlara yönelik kültürel faaliyetlerde de bulunduğunu anlattı. Batı Trakya’nın YTB ve Türkiye için ayrı bir önemi bulunduğunu dile getiren Eren şunları kaydetti:. “Yurt dışında yaşayan Türkler denildiğinde daha çok Avrupa’da yaşayan 1960’larda iş için Avrupa’ya giden vatandaşlarımız akla geliyor. Bunun yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımız var. Çok büyük bir medeniyetin evlatlarıyız biz. Bugün burada gördüğümüz örnek bizim gönül coğrafyamızın sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Tabii bazı bölgeler var ki, bunlar Türkiye için de, bizim için de ayrı bir öneme haiz. Bunların başında da, Yunanistan ve tabii ki Batı Trakya geliyor. Batı Trakya bizim için bir sevda. Batı Trakya, bugün Meriç ile Karasu arasında Yunanistan topraklarında kalan bir bölge değil bizim için, Batı Trakya milli davamız. Sizler bu topraklarda yaşıyorsunuz, benim atalarım dedelerim bu topraklarda yaşadı. Biz her ne kadar Türkiye’de yaşasak da, buralardan bağlarımızı koparmıyoruz."