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YTB ile TÜBİTAK'tan iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

YTB ile TÜBİTAK arasında özellikle bilimsel alanda ortak çalışmaların yürütülmesi ve karşılıklı bilgi ve veri aktarımının geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB Başkanı Abdullah Eren ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal, iki kurum arasında iş birliğini sürdürmeyi ve ortak çalışmaları arttırmayı amaçlayan bir protokol imzaladı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile iki kurumun ortak bilimsel faaliyetler yürütmesi ve karşılıklı bilgi ile veri aktarımının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında hem akademik hem de bilimsel anlamda, pek çok ortak faaliyetin gerçekleştirilmesinin önünün açılması hedefleniyor. Türkiye'nin nitelikli insan gücünün arttırılması, küresel olarak yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün tespit edilmesi ve teşvik edilmesi hususlarında etkin bir çalışma ağı kurularak, akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirecek ortak projeler yürütülmesi de projenin amaçları arasında yer alıyor.

- Türkiye, TÜBİTAK ile tanıtılacak

Protokolle, YTB tarafından yürütülen "Evliya Çelebi" programı öğrencileri de dahil olmak üzere yurt dışında yaşayan Türk kökenli gençlerin Türkiye'yi ziyaretleri sırasında, TÜBİTAK'ın Bilim Merkezleri ve Araştırma Merkezlerini ziyaret programları organize edilecek. Bu sayede, TÜBİTAK faaliyetleri aracılığıyla Türkiye'nin bilimsel, akademik ve teknolojik alanda sahip olduğu kapasite ve potansiyelin tüm dünyaya tanıtılmasının sağlanması planlanıyor.

Planlanan bu faaliyetlerle Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki görünen etkisini arttıracak, kısa dönemde Türkiye'nin geleceğe yatırım yapmaya yönelik süreçleri desteklenecek.

Protokolle, YTB'nin yürütmekte olduğu "Türkiye Stajları" programı kapsamında, Türkiye'ye getirilen öğrencilerin, TÜBİTAK ve bağlı kurumlarında çalışma alanlarına uygun alanlarda staj yapabilmeleri için ortak çalışmalar da planlanacak.

Öte yandan, iki kurum arasında ortak faaliyet yürütülecek alanlar arasında, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin bilgi, veri ve analiz ihtiyacı duyulan konulara yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, "Türkiye Burslusu" öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında yetkinliklerinin artırılmasına yönelik ortak çalışmaların planlanmasının da üzerinde çalışılacak. Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alabilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılması, bilimsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Türk bilim insanlarına yönelik ortak çalışmaların planlanması da protokolün hedefleri arasında yer alıyor.

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iş birliği protokolü imzalandı TÜBİTAK YTB

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