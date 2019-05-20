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YTB, Norveç ve İskeçe’de iftar sofraları kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), gerçekleştirdiği iftar programlarıyla dünyanın dört bir yanındaki vatandaşları ve soydaşları bir araya getiriyor.

YTB, Norveç ve İskeçe’de iftar sofraları kurdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), gerçekleştirdiği iftar programlarıyla dünyanın dört bir yanındaki vatandaşları ve soydaşları bir araya getiriyor. Bu kapsamda Norveç ve Batı Trakya’da yer alan İskeçe şehrinde iftar sofraları kurularak, geleneksel Türk sahne sanatları ve tiyatro gösterileri düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” kapsamında dünyanın dört bir yanında iftar programları düzenliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın bir araya geldiği programlarda Türk sahne sanatları, Sema gösterileri ve birçok geleneksel etkinlikler yer alıyor. Program kapsamında son olarak Norveç ve Batı Trakya’da yer alan İskeçe şehrinde binlerce kişinin katılımlarıyla iftar programları düzelendi.

Norveç’te ve İskeçe’de iftar sofraları kuruldu
YTB tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında Norveç’te yaşayan vatandaşlarımız Lörenskogda şehrinde bir araya geldi. Programın ardından minik vatandaşlar ise geleneksel Türk tiyatrosunun örneklerinden olan Hacivat Karagöz oyunu ile doyasıya eğlendi. 19 Mayıs olması sebebiyle de Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları” kapsamında Batı Trakya’da yer alan İskeçe şehrinde de yüzlerce soydaşımız iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının coşku ve bereketini hep birlikte yaşama fırsatı sunan iftar programından ardından Türk sahne sanatları ve sema gösterilerinin de yer aldığı etkinlikler de düzenlendi.

YTB, Norveç ve İskeçe’de iftar sofraları kurdu

YTB, Norveç ve İskeçe’de iftar sofraları kurdu

YTB, Norveç ve İskeçe’de iftar sofraları kurdu

YTB, Norveç ve İskeçe’de iftar sofraları kurdu

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