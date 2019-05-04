İSTANBUL (AA) - Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler, İstanbul'da “Foto Safari Programı”nda buluşarak şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının fotoğraflarını çekti.

Dünyanın birçok ülkesinden YTB bursları aracılığıyla Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler, “Foto Safari Programı”nda bir araya gelerek İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu fotoğrafladı.

İstiklal Caddesi'nden başlayan etkinlikte tarihi tramvayı ve tüneli görüntüleyen öğrenciler, yürüyerek Galata Köprüsü'ne indi.

Galata Köprüsü üzerinden Tarihi Yarımada'ya geçen öğrenciler Mısır Çarşısı'nın ardından Sirkeci Tren Garı'nın fotoğraflarını çekerek etkinliklerini sona erdirdi.

