MUHAMMET İKBAL ARSLAN / SİNAN DOĞAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet düzenlediklerini belirterek, "YTB olarak ramazanın bereketinden faydalanmaya çalışıyoruz." dedi. YTB Başkanı Eren, YTB'nin ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında düzenleyeceği faaliyetler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Eren, ilk 10 günü geride bırakılan mübarek ramazan ayının, Müslümanlar tarafından layıkıyla geçirilmesi ve hayırlısıyla bayrama erişilme temennisinde bulundu. Başkan Eren, "YTB olarak ramazan bizim için tüm İslam aleminde olduğu gibi hizmetlerimizi daha geniş coğrafyalara yayabileceğimiz ve daha bereketli bir şekilde geçirebileceğimiz çok mübarek bir ay." dedi. - "Ankara'da Gönül Coğrafyası İftarları düzenliyoruz" "YTB olarak ramazanın bereketinden faydalanmaya çalışıyoruz." diye belirten Eren, şöyle devam etti: "Ankara ve Türkiye'de bize annelerinin, ailelerinin ve vatanlarının emaneti olan uluslararası öğrencilerimiz var ve onlara yönelik birtakım ramazan faaliyetleri yapıyoruz. Ankara'da bu sene Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile beraber günde 250 kişiye iftar imkanı sunabildiğimiz, 30 gün boyunca sürecek ve adı Gönül Coğrafyası İftarları olan bir iftar etkinliği yapıyoruz. Bu iftar etkinliklerinde gönül coğrafyasından her gün bir ülkenin günü oluyor. 10 gün boyunca Pakistan, Tunus ve Özbekistan gibi bazı ülkelerin günleri ve son olarak da Batı Trakya günü oldu. Burada iftar veriyoruz ve ardından uluslararası öğrenciler kendi etkinliklerini yapıyor. Ankara'da bütün gün oruç tutup da aç kalan öğrencimiz olsun istemiyoruz. Dolayısıyla bu iftar programımız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin bahçesinde, herkese açık bir şekilde devam ediyor."

Başkan Eren, hem Türkiye'nin gönül coğrafyasında hem de Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkelerde iftarlar düzenlediklerini söyledi. Eren, "İki gün önce Suriye’deydim. Bab'da, Azez'de ve Çobanbey'de bir takım görüşmeler yaptık, akşamında da Çobanbey'de, Afrin'deki ilk şehidimiz Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine yapılan kültür merkezinde, içlerinde Türkmen, Arap ve diğer akraba topluluklarımız ile yetim çocukların da olduğu bir iftar programı düzenledik." diye konuştu. - "Geniş katılımlı iftarlar vereceğiz" Balkanlar'da da iftar programları düzenleyeceklerini vurgulayan Eren, "Makedonya, Kosova ve aslen benim de memleketim olan Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde geniş katılımlı iftarlar vereceğiz." dedi. Eren, bu ülkelerde iftar sonrası, Türk sanat ve kültürünün tanıtıldığı, Hacivat-Karagöz oyununun ve çocuklara yönelik tiyatroların sergilendiği çeşitli etkinlikler yapacaklarını ve kendisinin de bu programların hepsine gideceğini söyledi. "Avrupa'da, Almanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'te benim de iştirak edeceğim büyük iftarlar vereceğiz ve kültürel etkinliklerimizi yapacağız." diyen Eren, bunların dışında kendisinin iştirak edemediği ama YTB olarak birçok yerde destek verdikleri iftar programları olduğunu anlattı.

Eren, Somali'de de YTB mezunlarının katılacağı bir iftar programı düzenleyeceklerini belirtti. - "Uluslararası öğrencilerimizle sahurda buluştuk" Ramazan ayı içerisinde YTB'nin programında iftarların dışında sahur etkinliklerinin de olduğu bilgisini paylaşan Eren, "Ben, sahur programı için uluslararası öğrencilerimizin yurtlarına gidiyorum. İmam hatiplerde ortaokul ve lise öğrencisi öğrencilerimizle de sahur programları yaptık ve yapıyoruz." dedi. Eren, Kıbrıs'ta da bir iftar ve sahur programlarının olacağını ifade ederek, "Önümüzdeki hafta Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla bir anma programı da yapıyoruz. Etkinliğe Kırım-Tatar kardeşlerimiz, bakanlar ve konsey başkanları geliyor. Akşamında da bir iftar programı yapacağız." diye konuştu. Başkan Eren, "Dini ve milli bayramlarımız bizim için çok önemli. Ramazan bizim için çok mübarek bir ay, bu ayda sadece yeme içmeden değil nefsimizi de tüm kötü alışkanlıklardan beri kılmaya çalışıyoruz. YTB olarak tüm bu faaliyetlerle bu amacımızı tüm coğrafyalarda gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.