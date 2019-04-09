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YTB, Rafadan Tayfa'yı Brüksel'de çocuklarla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:20 | Son Güncelleme

YTB, Rafadan Tayfa'yı Brüksel'de çocuklarla buluşturdu

BRÜKSEL (AA) - TRT Çocuk Kanalı'nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) organizasyonuyla, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çocuklarla bir araya geldi.

Avrupa turnesi kapsamında Belçika'nın Liege, Brüksel ve Charleroi kentlerinde programlar düzenleyecek Rafadan Tayfa ekibinin ücretsiz tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü.

Çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin seslendirdiği Türkçe şarkı ve türkülere de eşlik etti.

Gösteride çocuklara Rafadan Tayfa'nın kahramanlarının fotoğraflarının basılı olduğu bez çantalar hediye edildi.

Rafadan Tayfa kahramanları, yarın Liege kentinde çocuklarla bir araya gelecek.

- Avrupa turnesi sürecek

Rafadan Tayfa kahramanları Avrupa turnesi kapsamında Belçika'nın ardından Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya'ya da gidecek.

Programın detaylarına "www.ytb.gov.tr" internet adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa TRT YTB

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