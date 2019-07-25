YTB Türkçe Ödülleri kazananları belli oldu

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YTB Türkçe Ödülleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil konusundaki yetkinliklerini, ifade kabiliyetlerini artırmalarını ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin bir şekilde kullanmaları hususunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Özellikle 3. ve 4. nesil gençlerimizi Türkçe okumaya, Türkçe düşünmeye ve Türkçe yazmaya teşvik etmek arzusuyla geliştirilen YTB Türkçe Ödülleri başvuru süreci 28 Şubat-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında tamamlanmış olup, vatandaşlarımızın büyük bir ilgisine mazhar olmuştur. Teknik incelemelerin ardından eserler, seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Eserlerin değerlendirilmesinde, metnin dil bilgisi ve imla kurallarına uygun bir biçimde kaleme alınmış olması, eser sahibinin dil kullanımındaki yetkinliği, metin yazma becerisi, belirli bir özgünlüğe ve kurgu yeteneğine sahip olmasının yanı sıra yurt dışında doğmuş büyümüş veyahut yaşamının uzun bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olması kriterleri göz önünde tutulmuştur.

Ayrıca Türk Diaspora Edebiyatı alanındaki eser çeşitliliğine katkı sağlaması açısından diaspora kültüründen ve yaşantısından kesitler sunan eserler yarışmanın amaç ve ruhuna uygun olarak puanlamada öne çıkarılmıştır.

Yarışmada dereceye giren adaylara ödülleri düzenlenecek olan YTB Türkçe Ödülleri - Ödül Gecesi’nde takdim edilecektir. Programın düzenleneceği yer ve tarih ödül kazanan yarışmacılara ayrıca bildirilecektir.

Buna göre yapılan değerlendirmeler sonucunda kategorilerde dereceye giren adayların yanı sıra YTB Yazarlık Akademisine katılım hakkı elde eden ve YTB Türk Edebiyatı Seti kazananlar şu isimlerden oluşmuştur:

1. Öykü Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar

Birincilik Ödülü: Hicran Erdim (Hollanda)

İkincilik Ödülü: Aslı Kaya (İsviçre)

Üçüncülük Ödülü: Mehmet Bolat (Almanya), Rumeysa Börekçi (Avusturya)

Jüri Özel Ödülü: Elif Zehra Kandemir (Almanya), Gül İnce (İtalya)

2. Deneme Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar

Birincilik Ödülü: Büşra Akyüz (Fransa)

İkincilik Ödülü: Cennet Çim (Fransa)

Üçüncülük Ödülü: Sena Şeker (Avusturya), Bilge Çimen (Almanya)

Jüri Özel Ödülü: Belkıs Kılıç (Avusturya)

3. Şiir Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar

Jüri Özel Ödülü: Numan İkut Ayvaz (Almanya), Nebiye Hilal Şan (Almanya), Ömer Gencer ( Almanya), Ertuğrul Sabuncu (Almanya)

Seçici Kurul Üyelerinin oy irliğiyle aldığı karar neticesinde yukarıda ismi belirtilen dört yarışmacıya sıralama olmaksızın Jüri Özel Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır.

4. Kitap Desteği Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar

Kazım Ateş (Avustralya)

5. YTB Yazarlık Akademisine Katılım Hakkı ve Türk Edebiyatı Kitap Seti Kazananlar

İsim Ülke

1 Ahmet Murat Çakır- Fransa

2 Ahsen Gazel Er- Almanya

3 Akile Ersöz- Fransa

4 Ali Kavak- Almanya

5 Asiye Çelikyurt Sinici- İrlanda

6 Aslı Kaya- İsviçre

7 Ayşegül Duman- Fransa

8 Azra Akın- Almanya

9 Belkıs Kılıç- Avusturya

10 Berna Alim- ABD

11 Betül Alpaslan- Avusturya

12 Bilge Çimen- Almanya

13 Büşra Akyüz- Fransa

14 Büşra Kızıl-Belçika

15 Cennet Çım- Fransa

16 Demet Nebilir- Almanya

17 Duygu Dişçi- Almanya

18 Ecem Hızarcı- Fransa

19 Elif Çağlar- Almanya

20 Elif Güney-Almanya

21 Elif Karakaş- Almanya

22 Elif Özbay- Avusturya

23 Elif Özkan- Fransa

24 Elif Üstündağ- Fransa

25 Elif Zehra Kandemir- Almanya

26 Emir Faruk Kayhan- Almanya

27 Ertuğrul Sabuncu- Almanya

28 Erva Nur Çebi- Fransa

29 Esra Çöloğlu- Almanya

30 Esra Hanım Akdeniz- Almanya

31 Esra Soğukpınar- Almanya

32 Ezgi Barlas- Avusturya

33 Faruk Özçelik- Almanya

34 Fatma Türk- Almanya

35 Fatma Yılkın- Almanya

36 Fatmanur Tulumen- Belçika

37 Gül İnce- İtalya

38 Harun Tamer- Avusturya

39 Hasibe Yüksel- Almanya

40 Hicran Erdim- Hollanda

41 Irmak Tuncer- Fransa

42 İrfan Gürcü- Norveç

43 Kübra Dutak- Almanya

44 Mehmet Bahadır- Avusturya

45 Mehmet Bolat- Almanya

46 Melek Korkmaz- Danimarka

47 Melisa Akdoğan- Fransa

48 Melissa Işık- Almanya

49 Memiş Gürel- Fransa

50 Merve Aykan- Avustralya

51 Merve Tavşan- Almanya

52 Meryem Takur Kulaber- Almanya

53 Muhammed Erkut Ayvaz- Almanya

54 Muhammed Güneş- Almanya

55 Muhammed Kara- Almanya

56 Münire Eslem Bozkurt- Almanya

57 Nebiye Hilal Şan- Almanya

58 Neslihan Akyol- Belçika

59 Nida Toklu- Almanya

60 Nihal Arlı- Almanya

61 Nisa Sönmez- Almanya

62 Numan Ayvaz- Almanya

63 Orhan İnan- Avusturya

64 Ömer Faruk Bağ- Avusturya

65 Ömer Gencer- Almanya

66 Rabia Yılmaz- Almanya

67 Rana Nur Öğreten- Almanya

68 Reyhan Ateş- Avusturya

69 Rumeysa Börekçi- Avusturya

70 Rumeysa Bülbül- Avusturya

71 Seda Karabacak- Almanya

72 Seher Telaseli- Almanya

73 Sena Açıkalın- Almanya

74 Sena Şeker- Avusturya

75 Sümeyra Kılıçaslan- Fransa

76 Sümeyye Pinal- Belçika

77 Tansu Kocabıyık- Hollanda

78 Tuba Çıtak- Almanya

79 Ubeydullah Çavuş- Almanya

80 Zehra Şahin- Fransa

81 Zehra Yıldırım- Hollanda

82 Zeynep Çiftçi- Fransa

83 Zeynep Kılınç- Belçika

84 Zeynep Yaman- Almanya

85 Zişan Özkan- Avusturya

86 Zülkif Gencer- Almanya

87 Zümra Ufuk Feucht- Avusturya

