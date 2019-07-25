YTB Türkçe Ödülleri kazananları belli oldu

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YTB Türkçe Ödülleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil konusundaki yetkinliklerini, ifade kabiliyetlerini artırmalarını ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin bir şekilde kullanmaları hususunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Özellikle 3. ve 4. nesil gençlerimizi Türkçe okumaya, Türkçe düşünmeye ve Türkçe yazmaya teşvik etmek arzusuyla geliştirilen YTB Türkçe Ödülleri başvuru süreci 28 Şubat-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında tamamlanmış olup, vatandaşlarımızın büyük bir ilgisine mazhar olmuştur. Teknik incelemelerin ardından eserler, seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Eserlerin değerlendirilmesinde, metnin dil bilgisi ve imla kurallarına uygun bir biçimde kaleme alınmış olması, eser sahibinin dil kullanımındaki yetkinliği, metin yazma becerisi, belirli bir özgünlüğe ve kurgu yeteneğine sahip olmasının yanı sıra yurt dışında doğmuş büyümüş veyahut yaşamının uzun bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olması kriterleri göz önünde tutulmuştur.
Ayrıca Türk Diaspora Edebiyatı alanındaki eser çeşitliliğine katkı sağlaması açısından diaspora kültüründen ve yaşantısından kesitler sunan eserler yarışmanın amaç ve ruhuna uygun olarak puanlamada öne çıkarılmıştır.
Yarışmada dereceye giren adaylara ödülleri düzenlenecek olan YTB Türkçe Ödülleri - Ödül Gecesi’nde takdim edilecektir. Programın düzenleneceği yer ve tarih ödül kazanan yarışmacılara ayrıca bildirilecektir.
Buna göre yapılan değerlendirmeler sonucunda kategorilerde dereceye giren adayların yanı sıra YTB Yazarlık Akademisine katılım hakkı elde eden ve YTB Türk Edebiyatı Seti kazananlar şu isimlerden oluşmuştur:
1. Öykü Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar
Birincilik Ödülü: Hicran Erdim (Hollanda)
İkincilik Ödülü: Aslı Kaya (İsviçre)
Üçüncülük Ödülü: Mehmet Bolat (Almanya), Rumeysa Börekçi (Avusturya)
Jüri Özel Ödülü: Elif Zehra Kandemir (Almanya), Gül İnce (İtalya)
2. Deneme Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar
Birincilik Ödülü: Büşra Akyüz (Fransa)
İkincilik Ödülü: Cennet Çim (Fransa)
Üçüncülük Ödülü: Sena Şeker (Avusturya), Bilge Çimen (Almanya)
Jüri Özel Ödülü: Belkıs Kılıç (Avusturya)
3. Şiir Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar
Jüri Özel Ödülü: Numan İkut Ayvaz (Almanya), Nebiye Hilal Şan (Almanya), Ömer Gencer ( Almanya), Ertuğrul Sabuncu (Almanya)
Seçici Kurul Üyelerinin oy irliğiyle aldığı karar neticesinde yukarıda ismi belirtilen dört yarışmacıya sıralama olmaksızın Jüri Özel Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır.
4. Kitap Desteği Kategorisinde Ödül Almaya Hak Kazanan Adaylar
Kazım Ateş (Avustralya)
5. YTB Yazarlık Akademisine Katılım Hakkı ve Türk Edebiyatı Kitap Seti Kazananlar
İsim Ülke
1 Ahmet Murat Çakır- Fransa
2 Ahsen Gazel Er- Almanya
3 Akile Ersöz- Fransa
4 Ali Kavak- Almanya
5 Asiye Çelikyurt Sinici- İrlanda
6 Aslı Kaya- İsviçre
7 Ayşegül Duman- Fransa
8 Azra Akın- Almanya
9 Belkıs Kılıç- Avusturya
10 Berna Alim- ABD
11 Betül Alpaslan- Avusturya
12 Bilge Çimen- Almanya
13 Büşra Akyüz- Fransa
14 Büşra Kızıl-Belçika
15 Cennet Çım- Fransa
16 Demet Nebilir- Almanya
17 Duygu Dişçi- Almanya
18 Ecem Hızarcı- Fransa
19 Elif Çağlar- Almanya
20 Elif Güney-Almanya
21 Elif Karakaş- Almanya
22 Elif Özbay- Avusturya
23 Elif Özkan- Fransa
24 Elif Üstündağ- Fransa
25 Elif Zehra Kandemir- Almanya
26 Emir Faruk Kayhan- Almanya
27 Ertuğrul Sabuncu- Almanya
28 Erva Nur Çebi- Fransa
29 Esra Çöloğlu- Almanya
30 Esra Hanım Akdeniz- Almanya
31 Esra Soğukpınar- Almanya
32 Ezgi Barlas- Avusturya
33 Faruk Özçelik- Almanya
34 Fatma Türk- Almanya
35 Fatma Yılkın- Almanya
36 Fatmanur Tulumen- Belçika
37 Gül İnce- İtalya
38 Harun Tamer- Avusturya
39 Hasibe Yüksel- Almanya
40 Hicran Erdim- Hollanda
41 Irmak Tuncer- Fransa
42 İrfan Gürcü- Norveç
43 Kübra Dutak- Almanya
44 Mehmet Bahadır- Avusturya
45 Mehmet Bolat- Almanya
46 Melek Korkmaz- Danimarka
47 Melisa Akdoğan- Fransa
48 Melissa Işık- Almanya
49 Memiş Gürel- Fransa
50 Merve Aykan- Avustralya
51 Merve Tavşan- Almanya
52 Meryem Takur Kulaber- Almanya
53 Muhammed Erkut Ayvaz- Almanya
54 Muhammed Güneş- Almanya
55 Muhammed Kara- Almanya
56 Münire Eslem Bozkurt- Almanya
57 Nebiye Hilal Şan- Almanya
58 Neslihan Akyol- Belçika
59 Nida Toklu- Almanya
60 Nihal Arlı- Almanya
61 Nisa Sönmez- Almanya
62 Numan Ayvaz- Almanya
63 Orhan İnan- Avusturya
64 Ömer Faruk Bağ- Avusturya
65 Ömer Gencer- Almanya
66 Rabia Yılmaz- Almanya
67 Rana Nur Öğreten- Almanya
68 Reyhan Ateş- Avusturya
69 Rumeysa Börekçi- Avusturya
70 Rumeysa Bülbül- Avusturya
71 Seda Karabacak- Almanya
72 Seher Telaseli- Almanya
73 Sena Açıkalın- Almanya
74 Sena Şeker- Avusturya
75 Sümeyra Kılıçaslan- Fransa
76 Sümeyye Pinal- Belçika
77 Tansu Kocabıyık- Hollanda
78 Tuba Çıtak- Almanya
79 Ubeydullah Çavuş- Almanya
80 Zehra Şahin- Fransa
81 Zehra Yıldırım- Hollanda
82 Zeynep Çiftçi- Fransa
83 Zeynep Kılınç- Belçika
84 Zeynep Yaman- Almanya
85 Zişan Özkan- Avusturya
86 Zülkif Gencer- Almanya
87 Zümra Ufuk Feucht- Avusturya
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