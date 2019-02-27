Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil konusundaki yetkinliklerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yetkinliklerini ile ifade kabiliyetlerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor. Farklı alanlarda ilan edilecek programla birlikte Türkçe’nin doğru, düzgün ve yaygın olarak kullanılması hususunda bir farkındalık oluşması hedefleniyor.

YTB Türkçe Ödülleri yarışması öykü, şiir, deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenlenecek ve her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil ve imla kurulları, özgünlük ile üslup olacak. Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor. Öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin TL, ikincilik ödülü olarak 15 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin TL verilecek. Bunun yanında ise seçilen bir esere 10 bin TL jüri özel ödülü verilecek. Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 30 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

Bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup YTB Yazarlık Akademisi Programına ücretsiz olarak katılma imkânı sunulacak.