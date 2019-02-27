HABER

YTB Türkçe Ödülleri Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil konusundaki yetkinliklerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yetkinliklerini ile ifade kabiliyetlerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil konusundaki yetkinliklerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe yetkinliklerini ile ifade kabiliyetlerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor. Farklı alanlarda ilan edilecek programla birlikte Türkçe’nin doğru, düzgün ve yaygın olarak kullanılması hususunda bir farkındalık oluşması hedefleniyor.
YTB Türkçe Ödülleri yarışması öykü, şiir, deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenlenecek ve her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil ve imla kurulları, özgünlük ile üslup olacak. Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor. Öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin TL, ikincilik ödülü olarak 15 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin TL verilecek. Bunun yanında ise seçilen bir esere 10 bin TL jüri özel ödülü verilecek. Kitap desteği kategorisinde ise ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 30 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.
Bununla birlikte tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek olup YTB Yazarlık Akademisi Programına ücretsiz olarak katılma imkânı sunulacak.

Başvurular için son gün 14 Mayıs
Yarışmaya başvurular 28 Şubat 2019 - 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacak. Seçici Kurul değerlendirmelerinin ardından sonuçlar 5 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız eserlerini istenilen belgelerle birlikte YTB tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla (turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerekiyor. Yarışmaya ilişkin başvuru formu ve şartname www.ytb.gov.tr adresinden indirilebilecek. Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecek.

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Murzioğlu: “Tersane alanı OSB ilan edilmeli”Murzioğlu: “Tersane alanı OSB ilan edilmeli”
"Sorunları torunlara bırakacak değiliz""Sorunları torunlara bırakacak değiliz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.