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YTB Türkçe Ödüllerinin kazananları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının "Türkçe Ödülleri Yarışması"nın sonuçları açıklandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe yetkinliklerini artırmak ve onları edebiyat alanında teşvik etmek amacıyla düzenlediği "YTB Türkçe Ödülleri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ilk kez düzenlenen ve başvuru süreci 28 Şubat-14 Mayıs'ta tamamlanan YTB Türkçe Ödülleri Yarışması'na gönderilen eserlerin teknik incelemeleri tamamlandı ve seçici kurul üyeleri yarışmada dereceye girenleri belirledi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ana dil konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırması ve Türkçeyi hayatlarının her alanında etkin bir şekilde kullanması için farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma, "öykü, şiir, deneme ve kitap desteği" olmak üzere 4 kategoride düzenlendi.

Buna göre, yarışmanın öykü kategorisinde Hicran Erdim (Hollanda) birincilik, Aslı Kaya (İsviçre) ikincilik, Mehmet Bolat (Almanya) ve Rumeysa Börekçi (Avusturya) üçüncülük ödülünü alırken, Elif Zehra Kandemir (Almanya) ve Gül İnce (İtalya) jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yarışmada şiir kategorisinde ise seçici kurulun kararıyla Numan İkut Ayvaz (Almanya), Nebiye Hilal Şan (Almanya), Ömer Gencer (Almanya), Ertuğrul Sabuncu'ya (Almanya) sıralama olmaksızın jüri özel ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Deneme kategorisinde ödül almaya hak kazanan adaylar da birinci olan Büşra Akyüz (Fransa), ikinci olan Cennet Çim (Fransa), üçüncü olan Sena Şeker (Avusturya) ve Bilge Çimen (Almanya) ile jüri özel ödülü alan Belkıs Kılıç (Avusturya) oldu.

Kitap desteği kategorisinde Avustralya'dan Kazım Ateş ödül almaya hak kazanırken, çeşitli ülkelerden 87 aday YTB Yazarlık Akademisine katılım hakkı ve Türk edebiyatı kitap seti kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
YTB YTB Türkçe Ödülleri Yarışması

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