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“YTB Türkiye Stajları” programının katılımcıları sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 00:28 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen ve yurt dışındaki gençlere Türkiye’de staj imkanı sunan “YTB Türkiye Stajları” programının kapanış ve sertifika toplantısı gerçekleştirildi.

“YTB Türkiye Stajları” programının katılımcıları sertifikalarını aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen ve yurt dışındaki gençlere Türkiye’de staj imkanı sunan “YTB Türkiye Stajları” programının kapanış ve sertifika toplantısı gerçekleştirildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye, her ahval ve şeraitte, her durumda insanlarımızın yanında” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bu yıl altıncı dönemi gerçekleştirilen, yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerin, Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmelerine ve kariyer planlamalarını yaparken kurum ve kuruluşları tanımalarına yardımcı olan “YTB Türkiye Stajları” programının kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

“Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli”
Programda gençlere seslenen YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye ile ilgili olan kanaatlerinizi önemsiyoruz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Türkiye, Türkiye’nin ilgili kurumu olarak YTB, bizler sizlere, Avrupa’daki gençlere nasıl yaklaşmalıyız, nasıl ulaşabiliriz, nasıl daha fazla gence ulaşabiliriz. ‘Avrupa’da 5 milyon Türk var’ diyoruz. Bugün Avrupa’da ülkelerin nüfuslarına baktığınızda birçok Doğu Avrupa ülkelerinin, Balkan ülkelerinin nüfusunun iki, üç katı Türk var Avrupa’da. ‘Sadece Almanya’da 3,5 milyon’ diyoruz, tabii Türk vatandaşı, mavi kartlı ve Alman vatandaşlarını katarak 3,5 milyon rakamını veriyoruz. Çok büyük bir rakam Avrupa’da 5 milyon. Tabii ki herkese ulaşmamız imkansız, belki çok rasyonel de değil zaten hedef olarak. Yani, çok gerçekleştirilebilir bir hedef değil ama biz şunu vermek istiyoruz Avrupa’da yaşayan Türklere: ’Türkiye yanınızda.’ Bunu söylemek, evet, önemli; duymak da istiyor insanlar. Türkiye her ahval ve şeraitte, her durumda insanlarımızın yanında” dedi.

“İç kriz geçiriyor şuan Avrupa”
Avrupa’da sorunlar yaşandığını da dile getiren Eren, buna ilişkin olarak “Kabul ediyoruz ki son 4-5 yıldır Avrupa’da maalesef artan bir sağ popülizm var. Avrupa’nın kendi kimlik krizi var. İç kriz geçiriyor şuan Avrupa. Brexit sürecini biliyorsunuz. Nasıl çıkacağına daha karar verilebilmiş değil” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 25 genç Türk vatandaşı Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı elde etti. Gençler, Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulmalarını sağlamak ve Türkçe yeterliklerini daha da geliştirmek amacıyla YTB tarafından düzenlenen çeşitli eğitimlere, kültür ve gezi programlarına katıldı.

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