“YTB Türkiye Stajları” programının katılımcıları sertifikalarını aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen ve yurt dışındaki gençlere Türkiye’de staj imkanı sunan “YTB Türkiye Stajları” programının kapanış ve sertifika toplantısı gerçekleştirildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye, her ahval ve şeraitte, her durumda insanlarımızın yanında” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bu yıl altıncı dönemi gerçekleştirilen, yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerin, Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmelerine ve kariyer planlamalarını yaparken kurum ve kuruluşları tanımalarına yardımcı olan “YTB Türkiye Stajları” programının kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

“Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli”

Programda gençlere seslenen YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye ile ilgili olan kanaatlerinizi önemsiyoruz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Türkiye, Türkiye’nin ilgili kurumu olarak YTB, bizler sizlere, Avrupa’daki gençlere nasıl yaklaşmalıyız, nasıl ulaşabiliriz, nasıl daha fazla gence ulaşabiliriz. ‘Avrupa’da 5 milyon Türk var’ diyoruz. Bugün Avrupa’da ülkelerin nüfuslarına baktığınızda birçok Doğu Avrupa ülkelerinin, Balkan ülkelerinin nüfusunun iki, üç katı Türk var Avrupa’da. ‘Sadece Almanya’da 3,5 milyon’ diyoruz, tabii Türk vatandaşı, mavi kartlı ve Alman vatandaşlarını katarak 3,5 milyon rakamını veriyoruz. Çok büyük bir rakam Avrupa’da 5 milyon. Tabii ki herkese ulaşmamız imkansız, belki çok rasyonel de değil zaten hedef olarak. Yani, çok gerçekleştirilebilir bir hedef değil ama biz şunu vermek istiyoruz Avrupa’da yaşayan Türklere: ’Türkiye yanınızda.’ Bunu söylemek, evet, önemli; duymak da istiyor insanlar. Türkiye her ahval ve şeraitte, her durumda insanlarımızın yanında” dedi.