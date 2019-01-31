"YTB Türkiye Stajları" sertifika töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Stajları” programına katılan stajyerler sertifikalarını aldı.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen sertifika töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, programın çok verimli geçtiğini dile getirdi.

YTB'nin Avrupa'daki Türk gençlerine büyük önem verdiğinin altını çizen Eren, "Türk toplumunun geleceğinin gençlerde olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve yürekten inanıyoruz." dedi.

Eren, söz konusu etkinlikte Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya ve Avustralya gibi ülkelerden gelen katılımcıların program boyunca edindiği tecrübe ve deneyimlere ilişkin bilgi aldı.

Stajyerlerin programa yönelik önerilerini de dinleyen YTB Başkanı Eren, etkinliğin sonunda katılımcılara sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program kapsamında yurt dışında yaşayan 25 genç Türk vatandaşı, bir ay boyunca Türkiye’nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı buldu.

Diğer yandan Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, stajları süresince Türkçe yeterliklerini daha da geliştirmek amacıyla YTB tarafından düzenlenen çeşitli eğitimlere, kültür ve gezi programlarına katıldı.

YTB'nin bu yıl altıncı dönemini gerçekleştirdiği staj programı, yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerin, Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmelerine ve kariyer planlamalarını yaparken buradaki kurumları tanımalarına yardımcı oluyor.

