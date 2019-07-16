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YTB Türkiye Stajlarının 2019 Dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam eden genç vatandaşlara yönelik YTB tarafından düzenlenen "Türkiye Stajları" programının bu yılki açılışı yapıldı - Bu yıl 9 ülkeden 69 genç Türkiye'nin çeşitli kurumlarında 1 ay boyunca staj yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam eden genç vatandaşlara yönelik düzenlenen "Türkiye Stajları" programı kapsamında 9 ülkeden 69 genç Türkiye'nin çeşitli kurumlarında 1 ay boyunca staj yapacak.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Stajları" programının bu yılki açılış toplantısı YTB Başkanı Abdullah Eren'in de katılımıyla başkanlık binasında yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında bir ay boyunca staj yapma imkanı bulacak gençlerle bir araya gelen Eren, YTB'nin kuruluş amacının yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaları hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Eren ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşların kimliklerinin korunması ve bulundukları toplumlara aktif katkı sunmaları için pek çok çalışma yürüttüklerini belirterek, çeşitli programlarla bu yıl 10 bin genci Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

- Türkiye Stajları programı

YTB tarafından yurt dışında yaşayan ve eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam eden genç vatandaşların Türkiye ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla her yıl "Türkiye Stajları" programı düzenleniyor.

Program ile Türkiye'deki kamu kurumlarında staj imkanı bulan gençlerin hem kurumların işleyişini yakından tanıması hem de birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendirmesi ve Türkçe yeterliliklerini arttırması hedefleniyor.

Türkiye Stajları programı kapsamında şimdiye kadar 400 genç Türkiye'deki stajlarını tamamladı. Bu yıl ise 9 ülkeden 69 genç Türkiye'nin çeşitli kurumlarında 1 ay boyunca staj yapacak.

Gençler ayrıca, Türk kültür ve tarihine ilişkin düzenlenen kültürel gezilere de katılacak.

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Türkiye Stajları YTB

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