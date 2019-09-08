YTB yurt dışında 8 ayda yüz binlerce vatandaşa ulaştı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), 8 ayda düzenlediği program ve faaliyetlerle yurt dışında yaşayan yüz binlerce vatandaşa hizmet sundu.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşına yönelik birçok alanda faaliyetler gerçekleştiren YTB, yılın ilk 8 ayında düzenlediği programlar ile yüz binlerce vatandaşa ulaştı. Yurt dışından tatil için ana vatanlarına gelen Türk vatandaşları için Türkiye’ye giriş-çıkışlarında karşılama ve uğurlama programları düzenlendi. YTB tarafından Türkiye ve Sırbistan’da 50 gün boyunca gerçekleştirilen karşılama ve uğurlama programları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı ile iletişim kuruldu.

İlk kez sınır ötesinde karşılama

YTB, Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği çerçevesinde bu yıl ilk kez Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapan Türk polis ekiplerinin yanında Türkçe ve Sırpça bilen YTB Türkiye Bursları ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile YTB personeli de görevlendirildi.