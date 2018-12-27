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YTB'de "Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım: - "En önemli hedefimiz Karabağ'ın düşman işgalinden kurtarılmasıdır. Yatarken uyumayacağız, uyanık olacağız. Biz bunu başaracağız" - YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Azerbaycan ve Türkiye, hakikaten iki devlet tek milletiz ama bizim artık iki devlet tek millet olma özelliğinin yanı sıra somut olarak da bu birlikteliğimizi göstermemiz lazım"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Azerbaycan Gençlerinin Ankara Dayanışması Derneği (AGAH) iş birliğiyle Ankara'da, "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" programı düzenlendi.

YTB'nin Hamamönü Ofisi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı ile başlayan etkinlikte konuşma yapan Şamil Ayrım, Türkiye ile Azerbaycan'ın çok güzel ilişkileri bulunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 125 bin Azerbaycanlının 1992 yılından beri Türkiye'de eğitim aldığını aktaran Ayrım, bu gençlerin Türkiye'yle Azerbaycan ve tüm Türk Cumhuriyetleri arasında köprü görevi gördüğüne dikkati çekti.

Ayrım, somut projelere önem verdiklerini belirterek, "Çünkü biz kardeşiz, dilimiz, dinimiz, soyumuz bir. Ama yeni nesillerin önünü açacak somut projelere de damga vurmalıyız. Bakü-Ceylan-Tiflis, Bakü-Tiflis-Kars boru hatları, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, TANAP, Star rafineri projeleri gibi. Bunlar tarihe damga vuran, herkesin kıskandığı projeler ama biz bunların da önüne geçmeliyiz." dedi.

Kendisinin de Azerbaycan kökenli ve şehitler vermiş bir aileye mensup olduğunu aktaran Ayrım, "En önemli hedefimiz Karabağ'ın düşman işgalinden kurtarılmasıdır. Yatarken uyumayacağız, uyanık olacağız. Biz bunu başaracağız. Ermeniler haksız yere yıllardır Azerbaycan'ın öz topraklarını işgal etmişler. 1 milyondan fazla kaçan, göçen insan perişan vaziyette yaşadı." diye konuştu.

- "İki devlet tek milletiz"

YTB Başkanı Eren de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin çok daha ileri taşınması için ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 17 bin Azerbaycanlının okuduğunu belirten Eren, "Azerbaycan ve Türkiye, bugün yaptığımız organizasyon da bunu gösteriyor. Hakikaten iki devlet, tek milletiz değerli kardeşlerim ama bizim artık iki devlet tek millet olma özelliğinin yanı sıra somut olarak da bu birlikteliğimizi göstermemiz lazım." dedi.

Eren, yıllarca Aras Nehri'nin iki tarafında yaşayan Azerbaycanlıların doğal olmayan sınırlarla ayrılmaya çalışıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin sınırı bulunmayan Arakan, Gazze, Somali veya Makedonya gibi ülkelerle gönül köprüleriyle komşu olduğunu bildiren Eren, "Bizim iş birliklerini sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. İki ülke liderleri, siyasi iradeleri iyi anlaşıyor diye rahata kapılma imkanımız yok. Bizim bilhassa ekonomi, teknoloji ve eğitim alanında iş birliğini artırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

AGAH Başkanı Tabriz Jafarov da 31 Aralık tarihinin önemine işaret ederek, 1989'da Nahçıvan bölgesindeki Sovyetler Birliği ile İran sınırlarının yıkıldığını hatırlattı.

Tarihin önemini, yarışmaya katılanlara, kitap üzerinden anlatmak istediklerini belirten Jafarov, Şamil Ayrım'a AGAH derneğinde onursal üyelik teklifinde bulundu.

- "Kitap Dayanışma Kaynağıdır" konulu okuma yarışması

Daha sonra Ayrım, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ve Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen "Kitap Dayanışma Kaynağıdır" konulu kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yarışmada birinci Rukiyya Tagisoy'a kitabevinden 100 liralık hediye çeki ile 11 kitaplık Türk edebiyatı seti, ikinci Raida Alasgarova ve üçüncü Laman Tarverdiyeva'ya da kitabevinden 100'er liralık hediye çeki verildi.

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31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü YTB YTB Başkanı Abdullah Eren

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