YTB'den 11. İnsan Hakları Eğitim Programı sertifika töreni

STRAZBURG (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen 11. İnsan Hakları Eğitim Programına katılan gençlere hitap ederek, "Sizlerin değişik ülkelerden gelerek bu eğitimi tamamlamış olmanız geleceğimiz açıdan önem taşıyor. Kültürel ve sosyolojik varlığımızı ve istikbalimizi temin etme bakımında son derece önemlidir." dedi.

YTB tarafından Strazburg’da düzenlenen insan hakları eğitim programına katılan öğrencilere sertifikaları törenle verildi. Strazburg DİTİB'de yapılan törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener katıldı.

Dursun, burada yaptığı konuşmada, "Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çeşitli ülkelerden gelen gençlerin bir araya gelmesi neredeyse tarihi bir olay. Bu etkinlik bizim çok önceden yapmamız gereken tarihi bir olaydır." dedi.

İstanbul’da inşaatı devam Çamlıca Camii’nin bünyesinde Topkapı Sarayı kadar önemli olan İslam Medeniyeti Müzesi’nin kurulacağını belirten Dursun, Topkapı Sarayı’nda sergilenmeyen eserlerin bu müzede yer alacağını kaydetti.