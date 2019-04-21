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YTB’den 20 ülke çocuğuna 23 Nisan etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinesinde yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Ankara’da eğitim alan uluslararası doktora öğrencilerinin çocukları, 23 Nisan etkinliğinde doyasıya eğlendi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, tarafından Türkiye’de burslu eğitim gören doktora öğrencilerinin çocukları için özel bir etkinlik düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinesinde yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Ankara’da eğitim alan uluslararası doktora öğrencilerinin çocukları, 23 Nisan etkinliğinde doyasıya eğlendi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, tarafından Türkiye’de burslu eğitim gören doktora öğrencilerinin çocukları için özel bir etkinlik düzenlendi. 20 ülkeden gelen onlarca minik, kendileri için hazırlanan atölyelerde gönüllerince vakit geçirirken, ilk kez tanıştıkları geleneksel Türk oyunlarıyla farklı deneyimler yaşadı. 20 ülkeden gelen onlarca minik, özel olarak hazırlanan atölye çalışmalarına katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleşen etkinlikte minikler, geleneksel Türk oyunlarıyla da tanışma imkanı buldu. Çuval yarışı oyununda zorlanan çocuklar, palyaçolarla birlikte çocuk bayramını doyasıya yaşadı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte minikler günün anısına kendileri için tişört de tasarladı.

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