YTB'den Almanya'da spor, kültür ve eğlence festivali

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Almanya'nın Hamm Belediyesi iş birliğinde 28-30 Haziran tarihlerinde Türklerin Almanya'da yoğun yaşadığı Hamm şehrinde spor, kültür ve eğlence festivali düzenlenecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya, Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) kapsamında, Türklerin Almanya'da yoğun yaşadığı şehirlerden Hamm'da 28-30 Haziran tarihlerinde çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yapılacak.

Festival, Lippe Nehri'nin kenarında yer alan Lippepark adında eski bir maden ocağında gerçekleşecek. Maden, 1950'lerden itibaren Almanya'ya göç eden Türk işçilerin yoğun çalışarak şehrin ve Almanya'nın kalkınmasında önemli roller üstlenmesiyle öne çıkıyor.

ASKFEST sayesinde 7'den 70'e Türk ve Alman vatandaşların beraber spor yapıp eğlenerek Türk ve Alman kültürlerine ait etkinlikler sayesinde birbirlerinin kültürlerini derinlemesine tecrübe etme imkanı yakalaması hedefleniyor.