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YTB'den Almanya'da spor, kültür ve eğlence festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

YTB'den Almanya'da spor, kültür ve eğlence festivali

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Almanya'nın Hamm Belediyesi iş birliğinde 28-30 Haziran tarihlerinde Türklerin Almanya'da yoğun yaşadığı Hamm şehrinde spor, kültür ve eğlence festivali düzenlenecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya, Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) kapsamında, Türklerin Almanya'da yoğun yaşadığı şehirlerden Hamm'da 28-30 Haziran tarihlerinde çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yapılacak.

Festival, Lippe Nehri'nin kenarında yer alan Lippepark adında eski bir maden ocağında gerçekleşecek. Maden, 1950'lerden itibaren Almanya'ya göç eden Türk işçilerin yoğun çalışarak şehrin ve Almanya'nın kalkınmasında önemli roller üstlenmesiyle öne çıkıyor.

ASKFEST sayesinde 7'den 70'e Türk ve Alman vatandaşların beraber spor yapıp eğlenerek Türk ve Alman kültürlerine ait etkinlikler sayesinde birbirlerinin kültürlerini derinlemesine tecrübe etme imkanı yakalaması hedefleniyor.

"Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!" sloganıyla düzenlenen festival, spor, kültür ve eğlence alanında sayısız etkinlikten oluşuyor. Festivalde, futbol, basketbol ve atletizm müsabakalarının yanı sıra masa tenisi, bowling, kaykay, bisiklet gibi sporlar, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu gibi geleneksel sporlar, çocuk oyunları, zeka oyunları düzenlenecek.

Bunların yanı sıra Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örneklerinin sergileneceği gastronomi etkinlikleri, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar ile konser ve etkinlikler festival programının önemli başlıkları olarak öne çıkıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ile her iki ülkeden yetkililerin iştirak edeceği festivale, Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda ünlü sporcu ile sanatçıların da katılımı bekleniyor.

Başta Hamm şehrinin Türk ve Alman sakinleri olmak üzere Almanya ve Avrupa'dan yüz binlerce ziyaretçinin beklendiği festivale katılım ücretsiz.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Askfest festival YTB

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