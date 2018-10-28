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YTB'den "Avustralya'ya Göçün 50. Yılı" belgesel filmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye'den Avustralya'ya göçün 50. yılı dolayısıyla belgesel film hazırladı - Belgeselde, Avustralya'ya göç eden Türklerin anıları ve bu ülkeye yerleşme hikayeleri anlatıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'den Avusturalya'ya göçün 50. yılı dolayısıyla belgesel film hazırladı.

YTB'den edinilen bilgiye göre, Başkanlık, Türkiye'den Avustralya'ya göçün 50. yılı dolayısıyla Sydney, Melbourne ve Pert şehirlerinde 1 yıl süren çekimlerin ardından belgesel film hazırladı.

Avustralya'ya göç etmiş Türklerle yapılan röportajlara yer verilen "Avustralya'ya Göçün 50. Yılı" belgeselinde, birinci ve ikinci neslin göç anıları ve Avustralya'ya yerleşme hikayeleri anlatıldı.

Türkiye'den, 1967-1973 yıllarında çalışmak için Avustralya'ya yaklaşık 20 bin kişi göç etti. İlk dönemlerde Avustralya hükümetinin kendilerine tahsis ettiği otellerde ikamet eden göçmenler, zaman içerisinde farklı şehirlerdeki mahallelere yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya belgesel göç YTB

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