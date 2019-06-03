HABER

YTB’den dünyanın dört bir yanında "Gönül Coğrafyası Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın dört bir yanında düzenlediği iftar programları ile on binlerce vatandaş ve soydaş, Ramazan ruhunu birlik ve beraberlik içinde yaşadı.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, uluslararası öğrenciler ve Türkiye mezunlarını düzenlediği iftar programlarıyla bir araya getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın dört bir yanında düzenlediği iftar programları ile on binlerce vatandaş ve soydaş, Ramazan ruhunu birlik ve beraberlik içinde yaşadı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, uluslararası öğrenciler ve Türkiye mezunlarını düzenlediği iftar programlarıyla bir araya getirdi. Türk sahne sanatları, sema gösterileri, tiyatrolar ve birçok geleneksel oyunların yer aldığı iftar programlarında minikler için de çeşitli gösteriler sahnelendi. Avrupa, Balkanlar, Batı Trakya, Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve KKTC’nin farklı şehirlerinde düzenlenen iftar programlarında birlik ve beraberlik ruhu yaşandı. YTB tarafından Ramazan ayında Makedonya, Kosova, Batı Trakya, Hollanda, Fransa, Belçika, Norveç, İsveç ve Almanya’nın farklı şehirlerinde iftar sofraları kuruldu. Bunların yanında Avrupa’nın birçok şehrinde YTB’nin programlarına katılan gençlerle “Gençlik İftarları” gerçekleştirildi. “Gönül Coğrafyaları Kültür Buluşmaları” kapsamında ise on binlerce soydaş iftar sofrasında buluştu. Gerçekleştirilen programlarda da iftar sonrası Türk sanat ve kültürünün tanıtıldığı, Hacivat-Karagöz oyununun ve çocuklara yönelik tiyatroların sergilendiği çeşitli faaliyetler yer aldı.
YTB tarafından Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Fırat Kalkanı ile Zeytindalı Harekâtı bölgesinde de iftar programları düzenlendi. Bu programlarda da bölge halkı ile yetim ve öksüzler bir araya geldi.

Uluslararası öğrenciler ve mezunlar iftar sofrasında buluştu
YTB ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Ankara’da öğrenim gören uluslararası öğrenciler için başlattığı “Gönül Coğrafyası İftarları” da Ramazan ayı boyunca devam etti. İftarlarda, evlerinden binlerce kilometre uzaktaki öğrenciler aynı sofrada buluştu. Öğrenciler, program sayesinde kendi ülkelerini tanıtma fırsatı da yakaladı. Programda her gün farklı ülkenin kültürüne yer verilirken, o ülkeye ait yöresel lezzetler de öğrencilere ikram edildi.
YTB’nin Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen Türkiye mezunları da yaşadıkları şehirlerde düzenlenen iftar programlarına katıldı. Somali, Kosova, Arnavutluk, Filistin, Türkiye ve Tataristan’da Türkiye Mezunları Derneklerinin düzenlediği programlarda mezunlar Ramazan ayını kardeşlik ruhu içinde geçirdi.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Bayram namazı Diyarbakır 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı Diyarbakır 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kazdağları’nda çevre temizliğiKazdağları’nda çevre temizliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Karabük 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bataklıktan böyle kurtarıldı

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kahramanmaraş 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İzmir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı İstanbul 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.